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Zapletalová dobehla druhá za víťaznou Cockrellovou
Zverenka trénera Brama Petersa tak skončila vo finále Diamantovej ligy rovnako ako vlani na 2. priečke.
Autor TASR,aktualizované
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Brusel 4. septembra (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto v behu na 400 m prekážok vo finále Diamantovej ligy. V piatkových pretekoch v Bruseli finišovala v čase 53,10 sekundy a o deväť stotín ju zdolala iba Američanka Anna Cockrellová.
Úradujúca majsterka Európy mala v chladnejších podmienkach v Belgicku pomalší štart, no postupne sa prepracovala dopredu. Na piatej prekážke figurovala na štvrtom mieste, v silnom závere zdolala Belgičanku Paulien Couckuytovú a doťahovala sa aj na Cockrellovú, ktorú však už nepredbehla.
„Nebol to dobrý beh. Prvú polovicu som podľa mňa dosť brzdila pred prekážkami, aby som pri nich nebola príliš blízko, a to ma spomaľovalo. V závere, keď som chcela už do toho dať všetko, tak to už nestačilo. Snažila som sa finišovať, aj sa hodiť do cieľa, zobrať čo najlepšie stotinky, ale už som bola ďaleko, aby som svoju súperku predstihla,“ uviedla v cieli sklamaná Zapletalová akreditovaným slovenským novinárom.
Dvadsaťšesťročná Slovenka vyhrala úvodných päť štandardných mítingov Diamantovej ligy (Rabat, Rím, Oslo, Dauhá, Lausanne) a neuspela iba v poslednom z nich v Zürichu, kde po zakopnutí na predposlednej prekážke obsadila 6. priečku. Vo Švajčiarsku zvíťazila Cockrellová, ktorá vtedy časom 52,13 vzala Zapletalovej svetový výkon roka a v Bruseli bola jej najväčšia súperka, čo aj potvrdila.
Zverenka trénera Brama Petersa tak skončila vo finále Diamantovej ligy rovnako ako vlani na 2. priečke. Pred rokom sa postarala o najlepšie umiestnenie slovenského atléta v histórii podujatia a stačil jej k tomu čas 53,18. Zdolala ju iba Femke Brodersová-Bolová, ktorá si pripísala piaty triumf v sérii. Holanďanka však už zmenila disciplínu na 800 m.
O rekord Diamantovej ligy i svetový výkon roka sa postarala v hode guľou Američanka Chase Jacksonová, ktorá poslala svoje náčinie do vzdialenosti 21,14 metrov. Druhá skončila Sarah Mittonová z Kanady (20,64 m). Súťaž diskárok ovládla Číňanka Pin Feng výkonom 67,46 m a stípl žien sa stal korisťou Faith Cherotichovej z Kene v rekorde mítingu 8:51,61 min.
Mužskú stovku vyhral Jamajčan Oblique Seville za 9,90 sekundy, keď sa pod desať sekúnd dostali aj druhý Emmanuel Eseme z Kamerunu, tretí Kayinsola Ajayi z Nigérie i Austrálčan Lachlan Kennedy. Jamajka sa tešila aj v súťaži diaľkarov, ktorú vyhral Tajay Gayle za 8,46 m.
Úradujúca majsterka Európy mala v chladnejších podmienkach v Belgicku pomalší štart, no postupne sa prepracovala dopredu. Na piatej prekážke figurovala na štvrtom mieste, v silnom závere zdolala Belgičanku Paulien Couckuytovú a doťahovala sa aj na Cockrellovú, ktorú však už nepredbehla.
„Nebol to dobrý beh. Prvú polovicu som podľa mňa dosť brzdila pred prekážkami, aby som pri nich nebola príliš blízko, a to ma spomaľovalo. V závere, keď som chcela už do toho dať všetko, tak to už nestačilo. Snažila som sa finišovať, aj sa hodiť do cieľa, zobrať čo najlepšie stotinky, ale už som bola ďaleko, aby som svoju súperku predstihla,“ uviedla v cieli sklamaná Zapletalová akreditovaným slovenským novinárom.
Dvadsaťšesťročná Slovenka vyhrala úvodných päť štandardných mítingov Diamantovej ligy (Rabat, Rím, Oslo, Dauhá, Lausanne) a neuspela iba v poslednom z nich v Zürichu, kde po zakopnutí na predposlednej prekážke obsadila 6. priečku. Vo Švajčiarsku zvíťazila Cockrellová, ktorá vtedy časom 52,13 vzala Zapletalovej svetový výkon roka a v Bruseli bola jej najväčšia súperka, čo aj potvrdila.
Zverenka trénera Brama Petersa tak skončila vo finále Diamantovej ligy rovnako ako vlani na 2. priečke. Pred rokom sa postarala o najlepšie umiestnenie slovenského atléta v histórii podujatia a stačil jej k tomu čas 53,18. Zdolala ju iba Femke Brodersová-Bolová, ktorá si pripísala piaty triumf v sérii. Holanďanka však už zmenila disciplínu na 800 m.
O rekord Diamantovej ligy i svetový výkon roka sa postarala v hode guľou Američanka Chase Jacksonová, ktorá poslala svoje náčinie do vzdialenosti 21,14 metrov. Druhá skončila Sarah Mittonová z Kanady (20,64 m). Súťaž diskárok ovládla Číňanka Pin Feng výkonom 67,46 m a stípl žien sa stal korisťou Faith Cherotichovej z Kene v rekorde mítingu 8:51,61 min.
Mužskú stovku vyhral Jamajčan Oblique Seville za 9,90 sekundy, keď sa pod desať sekúnd dostali aj druhý Emmanuel Eseme z Kamerunu, tretí Kayinsola Ajayi z Nigérie i Austrálčan Lachlan Kennedy. Jamajka sa tešila aj v súťaži diaľkarov, ktorú vyhral Tajay Gayle za 8,46 m.
finále Diamantovej ligy v Bruseli:
ženy
400 m prek.: 1. Anna Cockrellová (USA) 53,01 s, 2. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,10, 3. Paulien Couckuytová (Belg.) 53,20
3000 m prek.: 1. Faith Cherotichová 8:51,61 min - rekord mítingu, 2. Doris Lemngoleová (obe Keňa) 8:52,86, 3. Winfred Yaviová (Bahrajn) 8:53,54
disk: 1. Pin Feng (Čína) 67,46 m, 2. Valarie Sionová (USA) 66,92, 3. Jorinde van Klinkenová (Hol.) 64,66
guľa: 1. Chase Jacksonová (USA) 21,14 m - svetový výkon roka, rekord DL, kontinentálny rekord, 2. Sarah Mittonová (Kan.) 20,64, 3. Jessica Schilderová (Hol.) 20,57
muži
100 m: 1. Oblique Seville (Jam.) 9,90 s, 2. Emmanuel Eseme (Kam.) 9,93, 3. Kayinsola Ajayi (Nigéria) 9,97
diaľka: 1. Tajay Gayle (Jam.) 8,46 m, 2. Miltiadis Tentoglou (Gr.) 8,40, 3. Simon Ehammer (Švaj.) 8,23
ženy
400 m prek.: 1. Anna Cockrellová (USA) 53,01 s, 2. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,10, 3. Paulien Couckuytová (Belg.) 53,20
3000 m prek.: 1. Faith Cherotichová 8:51,61 min - rekord mítingu, 2. Doris Lemngoleová (obe Keňa) 8:52,86, 3. Winfred Yaviová (Bahrajn) 8:53,54
disk: 1. Pin Feng (Čína) 67,46 m, 2. Valarie Sionová (USA) 66,92, 3. Jorinde van Klinkenová (Hol.) 64,66
guľa: 1. Chase Jacksonová (USA) 21,14 m - svetový výkon roka, rekord DL, kontinentálny rekord, 2. Sarah Mittonová (Kan.) 20,64, 3. Jessica Schilderová (Hol.) 20,57
muži
100 m: 1. Oblique Seville (Jam.) 9,90 s, 2. Emmanuel Eseme (Kam.) 9,93, 3. Kayinsola Ajayi (Nigéria) 9,97
diaľka: 1. Tajay Gayle (Jam.) 8,46 m, 2. Miltiadis Tentoglou (Gr.) 8,40, 3. Simon Ehammer (Švaj.) 8,23