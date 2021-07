Zapletalová je na OH v semifinále na 400 m prekážok

Tokio 31. júla (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová postúpila na OH v Tokiu do semifinále behu na 400 m prekážok. Úradujúca európska šampiónka do 23 rokov obsadila v sobotnom piatom rozbehu šiestu priečku a ďalej postúpila na základe času 55,00 s.



Zapletalová si zabehla druhý najlepší čas kariéry a hoci za osobným maximom 54,28 zaostala, napokon to stačilo na postup na základe času. Z každého rozbehu išli priamo ďalej štyri najrýchlejšie prekážkarky, s časom postúpili ďalšie štyri. Rozbeh s 21-ročnou Slovenkou bol najrýchlejší zo všetkých, vyhrala ho obhajkyňa zlata z Ria Američanka Dalilah Muhammadová výkonom 53,97. Zapletalová mala celkovo dvanásty najlepší čas. Semifinále je na programe v pondelok 2. augusta.



"Ani sa mi nechce veriť, že som postúpila. Na ôsmej a deviatej prekážke som totiž urobila veľké chyby a musela som sa znova rozbiehať, čo ma stálo sily aj čas. Preto som nečakala, že to bude stačiť. Som rada, že som postúpila a v semifinále sa budem snažiť moje chyby napraviť. Bola som dnes extrémne nervózna a dúfam, že v pondelok to bude pokojnejšie," povedala Zapletalová v prvej reakcii po svojej olympijskej premiére pre RTVS.