Zapletalová má bronz, Lyles štvrtý titul na 200 m
Zapletalová nastúpila v najmenej výhodnej druhej dráhe, svoje najväčšie konkurentky v boji o cenné kovy nemala v kontakte.
Tokio 19. septembra (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová získala na majstrovstvách sveta v Tokiu bronzovú medailu v behu na 400 m prekážok v národnom rekorde 53,00 s. Pre Slovensko vybojovala piatu medailu v histórii podujatia a prvú od roku 2015, keď v Pekingu získal zlato Matej Tóth v chôdzi na 50 km. Zvíťazila favorizovaná Holanďanka Femke Bolová, ktorá zlepšila vlastný svetový výkon roka na 51,54 s, sezónne maximum videli diváci v piatok aj v trojskoku mužov a na 200 m žien. Američan Noah Lyles triumfoval štvrtýkrát v sérii v behu na 200 m.
Zapletalová nastúpila v najmenej výhodnej druhej dráhe, svoje najväčšie konkurentky v boji o cenné kovy nemala v kontakte. Do záverečnej cieľovej rovinky vstúpila na štvrtej pozícii, no dokázala zafinišovať a zlepšiť vlastný národný rekord o 18 stotín sekundy. Druhá za Bolovou dobehla Američanka Jasmine Jonesová za 52,08.
Zapletalová vyrovnala najlepší historický výkon Slovenky na podujatí, v roku 2009 v Berlíne získala taktiež bronz kladivárka Martina Hrašnová. Jej výkon je taktiež vyrovnanie najlepšieho umiestnenia slovenského bežca, na pódium sa prepracoval iba Igor Kováč v Aténach 1997 na 110 m prek. V ére Československa sa z bežcov dostala k cennejšiemu kovu iba Zuzana Moravčíková, ktorá bola súčasťou striebornej štafety na 4x400 m v Helsinkách 1983. Historická bilancia Slovenska na podujatí je tak aktuálne už jedno zlato a štyri bronzy, okrem Tótha, Kováča a Hrašnovej získal bronz aj Libor Charfreitag v kladive v Ósake 2007.
„Verila som, že sa to môže stať, pretože čokoľvek je možné. Nebolo však zďaleka isté, že na to mám. Je to úžasné. Sústredila som sa na vlastný beh, až na desiatej prekážke som uvidela, že som súperkám blízko. Tesne pred cieľom som zistila, že medaila je na dosah, tak som sa tam hodila. Čas mohol byť o stotinku lepší a bolo by to pod 53 sekúnd, ale hádam to príde budúcu sezónu,“ tešila sa po medailovom behu Zapletalová.
Lyles zvíťazil vo finále 200 m časom 19,52 s a o iba o jedinú stotinu sekundy zaostal za vlastným svetovým výkonom roka. Dvadsaťosemročný Američan zopakoval počin Usaina Bolta, ktorý v rovnakej disciplíne kraľoval v rokoch 2009 až 2015. Druhý dobehol ďalší Američan Kenneth Bednarek vo výkone sezóny 19,58, bronz získal Jamajčan Bryan Levell v osobnom rekorde 19,64. O jedinú stotinu sekundy pod stupňami víťazov skončil olympijský šampión z Paríža Letsile Tebogo z Botswany. „Nemôžem sa dočkať roku 2027. Chcem sa stať prvým, ktorý získa päť titulov na 200 m. Som hrdý na to, že som dokázal ukázať moje schopnosti. Viem, že niektorí chlapci sa ku mne na trati približovali, no dokázal som si zachovať pokoj a urobiť si svoju prácu. Dokážem si zachovať rýchlosť veľmi dlho. Preto som trénoval 400 m a ukázal som to aj vo finále stovky. Práve 200-metrová trať je však tá, na ktorej moje zručnosti vyniknú najviac,“ povedal podľa AFP Lyles.
Američanka Melissa Jeffersonová-Woodenová získala v Tokiu cenné šprintérske double. Po triumfe na stovke uspela aj vo finále na 200 m vo svetovom výkone roka 21,68 s. Dvadsaťštyriročná Američanka sa stala prvou šprintérkou, ktorá na podujatí uspela na dvoch najkratších tratiach od roku 2013. Vtedy to isté dokázala Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová. Jeffersonová-Woodenová využila neprítomnosť líderky tabuliek Julien Alfredovej, bežkyňa zo Svätej Lucie sa po zisku bronzu na stovke pre zranenie z dvojnásobnej trati odhlásila. Do Tokia pre zdravotné problémy neodcestovala ani úradujúca olympijská šampiónka Gabrielle Thomasová, hoci si na americkom šampionáte vybojovala účasť. Striebro v japonskej metropole získala nečakane Britka Amy Huntová za 22,14, tretia dobehla obhajkyňa titulu Jamajčanka Shericka Jacksonová výkonom 22,18.
Portugalčan Pedro Pablo Pichardo sa stal víťazom dramatickej súťaže v trojskoku. Na zlatu pozíciu sa posunul posledným pokusom v súťaži, keď skočil svetový výkon roka 17,91 m. Pichardo pred poslednou sériou viedol výkonom 17,55, ktorý predviedol v druhej i tretej sérii. V šiestej však zažiaril Talian Andrea Dallavalle osobným rekordom 17,64 a posunul sa zo štvrtej na prvú priečku. Rodený Kubánec však dokázal odpovedať a získal svoj druhý titul majstra sveta, uspel aj v Eugene 2022. Bronz si z Tokia odnáša Kubánec Lazaro Martinez výkonom 17,49.
Američan Rai Benjamin sa dočkal prvého titulu majstra v behu na 400 m prek. Vo finále zvíťazil časom 46,52 s. Líder tohtoročných tabuliek a svetový rekordér Karsten Warholm z Nórska na záverečnej stovke neudržal ani medailovú pozíciu a dobehol až piaty za 47,58. V očakávanom súboji medzi Benjaminom a Warholmom mal výrazne navrch úradujúci olympijský šampión, hoci na poslednej prekážke zakopol. To už však mal bezpečný náskok pred súpermi. Nór vbiehal do poslednej stovky ešte na druhej priečke, no napokon nielenže nepridal štvrtý titul majstra sveta, ale rovnako ako na MS 2022 v Eugene sa nedostal ani na pódium. Po striebro úspešne finišoval majster sveta z Eugene Brazílčan Alison dos Santos v čase 46,84, bronz pre Katar získal Abderrahman Samba za 47,06.
MS v Tokiu - finálové výsledky VII. súťažného dňa:
Muži
200 m: 1. Noah Lyles 19,52 s, 2. Kenneth Bednarek (obaja USA) 19,58, 3. Bryan Levell (Jam.) 19,64, 4. Letsile Tebogo (Bot.) 19,65, 5. Zharnel Hughes (V. Brit.) 19,78, 6. Alexander Ogando (Dom. rep.) 20,01, 7. Tapiwanashe Makarawu (Zim.) 20,12, 8. Sinesipho Dambile (JAR) 20,23
400 m prek.: 1. Rai Benjamin (USA) 46,52 s, 2. Alison dos Santos (Braz.) 46,84, 3. Abderrahman Samba (Katar) 47,06, 4. Ezekiel Nathaniel (Nigéria) 47,11, 5. Karsten Warholm (Nór.) 47,58, 6. Emil Agyekum (Nem.) 47,98, 7. Caleb Dean (USA) 48,20, 8. Ismail Doudai Abakar (Katar) 49,82
trojskok: 1. Pedro Pablo Pichardo (Portug.) 17,91 m - svetový výkon roka; 2. Andrea Dallavalle (Tal.) 17,64, 3. Lazaro Martinez (Kuba) 17,49, 4. Yasser Mohamed Triki (Alž.) 17,25, 5. Jordan Scott (Jam.) 17,21, 6. Andy Diaz Hernandez (Tal.) 17,19, 7. Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso) 16,92, 8. Jonathan Seremes (Fr.) 16,82, 9. Endiorass Kingley (Rak.) 16,71, 10. Su Wen (Čína) 16,66
Ženy
200 m: 1. Melissa Jeffersonová-Woodenová (USA) 21,68 s - svetový výkonr roka, 2. Amy Huntová (V. Brit.) 22,14, 3. Shericka Jacksonová (Jam.) 22,18, 4. Anavia Battleová (USA) 22,22, 5. Dina Asherová-Smithová (V. Brit.) 22,43, 6. Brittany Brownová (USA) 22,54, 7. Marie-Josée Ta Louová-Smithová (Pobr. Slon.) 22,62, 8. McKenzie Longová (USA) 22,78, Anthonique Strachanová (Bah.) diskvalifikácia
400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 51,54 - svetový výkon roka, 2. Jasmine Jonesová (USA) 52,08, 3. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,00 - slovenský rekord, 4. Anna Cockrellová (USA) 53,13, 5. Gianna Woodruffová (Pan.) 53,34, 6. Naomi van den Broecková (Belg.) 53,70, 7. Dalilah Muhammadová 54,82, 8. Shiann Salmonová (Jam.) 56,27
