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Zapletalová na Zlatej tretre štvrtá na 400 m v národnom rekorde
Svoje vlaňajšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru vylepšila o 17 stotín.
Autor TASR,aktualizované
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Ostrava 16. júna (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová skončila štvrtá v behu na 400 m na mítingu Zlatá tretra v Ostrave v novom národnom rekorde 50,59 s. Svoje vlaňajšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru vylepšila o 17 stotín. Z víťazstva sa tešila domáca Češka Lurdes Gloria Manuelová časom 49,74.
Zapletalová, ktorá štartovala vo štvrtej dráhe, vbiehala do cieľovej rovinky na druhom mieste. V závere vytuhla, klesla na štvrtú priečku, no prekonala svoj vlastný slovenský rekord. Na 400 m cez prekážky Zapletalová v tomto roku triumfovala na troch podujatiach prestížnej Diamantovej ligy v Rabate, Ríme i Osle.
Kvarteto Timotej Nemček, Ema Bendová, Richard Machata a Amy Bellová Grebečiová z Našej atletiky Bratislava zabehlo v národnom programe Zlatej tretry slovenský juniorský rekord 42,89 v miešanej štafete na 4x100 m, keď finišovalo sekundu za víťaznou seniorskou štafetou Česka.
Matej Balúch skončil v behu na 400 m cez prekážky siedmy vo svojom tohtoročnom maxime 49,63 s. Patrik Dömötör vyhral túto disciplínu v národnom programe časom 49,75 s, prvýkrát v sezóne sa dostal pod hranicu 50 sekúnd.
Zapletalová, ktorá štartovala vo štvrtej dráhe, vbiehala do cieľovej rovinky na druhom mieste. V závere vytuhla, klesla na štvrtú priečku, no prekonala svoj vlastný slovenský rekord. Na 400 m cez prekážky Zapletalová v tomto roku triumfovala na troch podujatiach prestížnej Diamantovej ligy v Rabate, Ríme i Osle.
Kvarteto Timotej Nemček, Ema Bendová, Richard Machata a Amy Bellová Grebečiová z Našej atletiky Bratislava zabehlo v národnom programe Zlatej tretry slovenský juniorský rekord 42,89 v miešanej štafete na 4x100 m, keď finišovalo sekundu za víťaznou seniorskou štafetou Česka.
Matej Balúch skončil v behu na 400 m cez prekážky siedmy vo svojom tohtoročnom maxime 49,63 s. Patrik Dömötör vyhral túto disciplínu v národnom programe časom 49,75 s, prvýkrát v sezóne sa dostal pod hranicu 50 sekúnd.
výsledky Zlatej tretry:
ženy - 400 m: 1. Lurdes Gloria Manuelová (ČR) 49,74, 2. Roxana Gomezová (Kuba) 50,20, 3. Sharlene Mandsleyová (Ír.) 50,28, 4. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 50,59 - slovenský rekord
muži - 400 m prek: 1. Matheus Lima (Braz.) 47,64, 2. Jesus David Delgado (Šp.) 48,11, 3. Matič Ian Gučik (Slovin.) 48,16...7. Matej BALÚCH (SR) 49,63
ženy - 400 m: 1. Lurdes Gloria Manuelová (ČR) 49,74, 2. Roxana Gomezová (Kuba) 50,20, 3. Sharlene Mandsleyová (Ír.) 50,28, 4. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 50,59 - slovenský rekord
muži - 400 m prek: 1. Matheus Lima (Braz.) 47,64, 2. Jesus David Delgado (Šp.) 48,11, 3. Matič Ian Gučik (Slovin.) 48,16...7. Matej BALÚCH (SR) 49,63