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Zapletalová o úspechoch v DL: Som rada, že je stále čo zlepšovať
Potešilo ju, že nový národný rekord videl na vlastné oči jej starký.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová po triumfoch v pretekoch na mítingoch Diamantovej ligy v Rabate a Ríme povedala, že aj svetový výkon roka mal malé medzery a stále vidí priestor na zlepšenie. Potešilo ju, že nový národný rekord videl na vlastné oči jej starký. Zároveň priznala, že ešte pred prvými pretekmi pociťovala problémy s kolenom, ktoré ju trápili v príprave.
Zapletalová v nedeľu 31. mája v marockom Rabate vyhrala preteky v behu na 400 m prekážok v novom národnom rekorde a zároveň svetovom výkone roka, keď zabehla čas 52,82 s. Vo štvrtok 4. júna na ďalšom podujatí DL v Ríme svetový výkon roka a zároveň slovenský rekord ešte vylepšila na 52,58 a pripísala si druhý triumf v najprestížnejšom atletickom seriáli. „V Ríme sme už s trénerom približne vedeli, ako som na tom a na čo sa môžem počas behu zamerať. Už sme sa od času z Rabatu vedeli odraziť a cieľ bol skúsiť ísť celé preteky na pätnásť krokov, čo mi úplne nevyšlo. Pred poslednou prekážkou som zistila, že to úplne nevyjde na pätnásť krokov, takže som išla na šestnásť. Tiež to nebolo ideálnych šestnásť krokov, lebo som nabúrala do prekážky. Ledva som to ustála, ale som rada, že som mala kopec síl na to, aby som to ustála a udržala si prvú pozíciu. Beh bol dobrý, ale mohla som získať viac na štarte, tým zakopnutím som stratila a ešte som predčasne oslavovala, keď som nebola úplne v cieli. Som rada, že je teda ešte stále čo zlepšovať,“ uviedla Zapletalová na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave po prílete z Ríma.
Bodované preteky v rámci mítingu DL vyhrala ako prvá Slovenka. Po fantastickom vstupe do sezóny má v kariére na konte päť účastí v prvej trojke v najprestížnejšom seriáli. „V Rabate som bola vyslovene v šoku z toho času, pretože to boli prvé preteky sezóny a nevedela som úplne, na akej som úrovni. Príprava nebola úplne ideálna, čiže bol otáznik nad tým, ako som na tom s prekážkami. Mala som chvíľu aj také myšlienky, či ten čas dobre zmerali a potrebovala som sama sebe aj tým druhým časom potvrdiť, že je to realita a na takejto úrovni som. V Ríme som už teda vedela, čo môžem očakávať. A som rada, že som to potvrdila a ešte aj vylepšila,“ pokračovala slovenská Športovkyňa roka 2025. V Ríme mala aj vzácnu návštevu. „Veľmi som sa potešila, že môj starký mal záujem a bol ma pozrieť priamo v Ríme na Diamantovej lige. O to viac som sa aj potešila, že som mu mohla spraviť taký zážitok a vyhrať priamo pred jeho očami. Boli tam aj ďalší rodinní príslušníci. Vždy je to super, keď mám v publiku rodinu a známych,“ prezradila Zapletalová.
Navyše, v historických tabuľkách disciplíny sa posunula už na 12. priečku a medzi Európankami je tretia za Holanďankou Femke Bolovou a Ruskou Juliou Pečonkinovou. Zapletalová v Ríme triumfovala v silnejšej konkurencii, aká bola štyri dni predtým v marockej metropole. Na druhom mieste za ňou dobehla strieborná z OH 2024 v Paríží Američanka Anna Cockrellová, tretia bola Jamajčanka Rushell Claytonová. Slovenka za sebou nechala aj ďalšie Američanky, bývalú svetovú rekordérku Dalilah Muhammadovú a Jasmine Jonesovú, ktorá Zapletalovú zdolala minulý rok v septembri na MS v Tokiu a získala striebro. „Videli sme taký komentár s trénerom, že Američanky sa už možno tešili, že Femke pôjde na osemstovku, pozícia svetovej líderky bude otvorená, a je tu ďalšia biela blonďavá Európanka, takže nás to trochu pobavilo. Vnímajú ma, že so mnou treba na štarte počítať. Z tých Američaniek to cítim, že z toho nie sú úplne nadšené. Pozdravíme sa a pogratulujeme si, ale nemáme nejaký blízky kontakt,“ povedala 26-ročná prekážkarka.
Zverenka holandského trénera Brama Petersa priznala, že príprava neprebiehala ideálne a trápilo ju koleno: „Po dvoch týždňoch, ako sme boli na sústredení v Afrike, som mala problémy s kolenom, a preto sme museli aj posledný týždeň v Afrike trochu improvizovať a niektoré tréningy som už nemohla absolvovať, počas prípravy som asi tri týždne nebehala prekážky. Potom som išla na tréningové sústredenie do Belgicka, kde som si uvedomila, že to asi nie je dobré. Zistila som, že sú dni, kedy ani neviem poriadne odbehať tréning a už som mala myšlienky, že asi budeme musieť posunúť štarty. Potom som ale navštívila doktora v Belgicku, ktorý nám vysvetlil situáciu, tým sme ju uchopili do rúk a dostali ju pod kontrolu. Potom som už všetko odtrénovala a začala som behať prekážky. Nemala som v nohách 15-krokový rytmus a tréningy mi chýbali, ale po dvoch tréningoch som bola už časovo tam, kde minulý rok v Tokiu, takže sme sa dohodli, že môžem ísť pretekať.“ Koleno sa však „ozvalo“ pred pretekmi v Rabate. „Počas rozcvičky som to koleno cítila viacej a tréner tam so mnou nebol, takže sme boli v telefonickom kontakte a opäť bol otáznik, ako idem odbehnúť preteky. Ale rozcvičila som sa a na štarte som už myslela iba na to, že idem pretekať, som tu, na dráhe sú prekážky a nemyslím na koleno,“ vysvetlila reprezentantka banskobystrickej Dukly.
Zapletalovú čakajú najbližšie preteky DL v Osle 10. júna a predstaví sa aj na Zlatej tretre v Ostrave 16. júna, ale v rámci hladkej štvorstovky. Slovenskí priaznivci ju môžu vidieť aj v Banskej Bystrici 21. júla na P-T-S mítingu. Sezóna sa iba nedávno začala a Zapletalová už stihla prekonať svoj vlastný národný rekord. Na ďalší konkrétny čas zatiaľ nemyslí. „Cieľ je stále ísť do pretekov naplno a zamerať sa na to, čo môžem zlepšiť, kde môžem tie stotinky stiahnuť. Ťažko rozprávať o konkrétnom čase. Je to 52 a pol, začiatok sezóny, uvidíme, keď mi bude forma stúpať a ako mi pôjdu stotinky dole, či sa dostanem k prelomeniu 52 sekúnd. Ten výkon je ale už teraz taký, že to už nepôjde len tak rýchlo dole. Uvidíme, necháme sa prekvapiť,“ reagovala bronzová medailistka z MS 2025 v Tokiu.
Zapletalová v nedeľu 31. mája v marockom Rabate vyhrala preteky v behu na 400 m prekážok v novom národnom rekorde a zároveň svetovom výkone roka, keď zabehla čas 52,82 s. Vo štvrtok 4. júna na ďalšom podujatí DL v Ríme svetový výkon roka a zároveň slovenský rekord ešte vylepšila na 52,58 a pripísala si druhý triumf v najprestížnejšom atletickom seriáli. „V Ríme sme už s trénerom približne vedeli, ako som na tom a na čo sa môžem počas behu zamerať. Už sme sa od času z Rabatu vedeli odraziť a cieľ bol skúsiť ísť celé preteky na pätnásť krokov, čo mi úplne nevyšlo. Pred poslednou prekážkou som zistila, že to úplne nevyjde na pätnásť krokov, takže som išla na šestnásť. Tiež to nebolo ideálnych šestnásť krokov, lebo som nabúrala do prekážky. Ledva som to ustála, ale som rada, že som mala kopec síl na to, aby som to ustála a udržala si prvú pozíciu. Beh bol dobrý, ale mohla som získať viac na štarte, tým zakopnutím som stratila a ešte som predčasne oslavovala, keď som nebola úplne v cieli. Som rada, že je teda ešte stále čo zlepšovať,“ uviedla Zapletalová na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave po prílete z Ríma.
Bodované preteky v rámci mítingu DL vyhrala ako prvá Slovenka. Po fantastickom vstupe do sezóny má v kariére na konte päť účastí v prvej trojke v najprestížnejšom seriáli. „V Rabate som bola vyslovene v šoku z toho času, pretože to boli prvé preteky sezóny a nevedela som úplne, na akej som úrovni. Príprava nebola úplne ideálna, čiže bol otáznik nad tým, ako som na tom s prekážkami. Mala som chvíľu aj také myšlienky, či ten čas dobre zmerali a potrebovala som sama sebe aj tým druhým časom potvrdiť, že je to realita a na takejto úrovni som. V Ríme som už teda vedela, čo môžem očakávať. A som rada, že som to potvrdila a ešte aj vylepšila,“ pokračovala slovenská Športovkyňa roka 2025. V Ríme mala aj vzácnu návštevu. „Veľmi som sa potešila, že môj starký mal záujem a bol ma pozrieť priamo v Ríme na Diamantovej lige. O to viac som sa aj potešila, že som mu mohla spraviť taký zážitok a vyhrať priamo pred jeho očami. Boli tam aj ďalší rodinní príslušníci. Vždy je to super, keď mám v publiku rodinu a známych,“ prezradila Zapletalová.
Navyše, v historických tabuľkách disciplíny sa posunula už na 12. priečku a medzi Európankami je tretia za Holanďankou Femke Bolovou a Ruskou Juliou Pečonkinovou. Zapletalová v Ríme triumfovala v silnejšej konkurencii, aká bola štyri dni predtým v marockej metropole. Na druhom mieste za ňou dobehla strieborná z OH 2024 v Paríží Američanka Anna Cockrellová, tretia bola Jamajčanka Rushell Claytonová. Slovenka za sebou nechala aj ďalšie Američanky, bývalú svetovú rekordérku Dalilah Muhammadovú a Jasmine Jonesovú, ktorá Zapletalovú zdolala minulý rok v septembri na MS v Tokiu a získala striebro. „Videli sme taký komentár s trénerom, že Američanky sa už možno tešili, že Femke pôjde na osemstovku, pozícia svetovej líderky bude otvorená, a je tu ďalšia biela blonďavá Európanka, takže nás to trochu pobavilo. Vnímajú ma, že so mnou treba na štarte počítať. Z tých Američaniek to cítim, že z toho nie sú úplne nadšené. Pozdravíme sa a pogratulujeme si, ale nemáme nejaký blízky kontakt,“ povedala 26-ročná prekážkarka.
Zverenka holandského trénera Brama Petersa priznala, že príprava neprebiehala ideálne a trápilo ju koleno: „Po dvoch týždňoch, ako sme boli na sústredení v Afrike, som mala problémy s kolenom, a preto sme museli aj posledný týždeň v Afrike trochu improvizovať a niektoré tréningy som už nemohla absolvovať, počas prípravy som asi tri týždne nebehala prekážky. Potom som išla na tréningové sústredenie do Belgicka, kde som si uvedomila, že to asi nie je dobré. Zistila som, že sú dni, kedy ani neviem poriadne odbehať tréning a už som mala myšlienky, že asi budeme musieť posunúť štarty. Potom som ale navštívila doktora v Belgicku, ktorý nám vysvetlil situáciu, tým sme ju uchopili do rúk a dostali ju pod kontrolu. Potom som už všetko odtrénovala a začala som behať prekážky. Nemala som v nohách 15-krokový rytmus a tréningy mi chýbali, ale po dvoch tréningoch som bola už časovo tam, kde minulý rok v Tokiu, takže sme sa dohodli, že môžem ísť pretekať.“ Koleno sa však „ozvalo“ pred pretekmi v Rabate. „Počas rozcvičky som to koleno cítila viacej a tréner tam so mnou nebol, takže sme boli v telefonickom kontakte a opäť bol otáznik, ako idem odbehnúť preteky. Ale rozcvičila som sa a na štarte som už myslela iba na to, že idem pretekať, som tu, na dráhe sú prekážky a nemyslím na koleno,“ vysvetlila reprezentantka banskobystrickej Dukly.
Zapletalovú čakajú najbližšie preteky DL v Osle 10. júna a predstaví sa aj na Zlatej tretre v Ostrave 16. júna, ale v rámci hladkej štvorstovky. Slovenskí priaznivci ju môžu vidieť aj v Banskej Bystrici 21. júla na P-T-S mítingu. Sezóna sa iba nedávno začala a Zapletalová už stihla prekonať svoj vlastný národný rekord. Na ďalší konkrétny čas zatiaľ nemyslí. „Cieľ je stále ísť do pretekov naplno a zamerať sa na to, čo môžem zlepšiť, kde môžem tie stotinky stiahnuť. Ťažko rozprávať o konkrétnom čase. Je to 52 a pol, začiatok sezóny, uvidíme, keď mi bude forma stúpať a ako mi pôjdu stotinky dole, či sa dostanem k prelomeniu 52 sekúnd. Ten výkon je ale už teraz taký, že to už nepôjde len tak rýchlo dole. Uvidíme, necháme sa prekvapiť,“ reagovala bronzová medailistka z MS 2025 v Tokiu.