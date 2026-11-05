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Zapletalová obhájila prvenstvo v ankete Atlét roka
Zapletalová triumfovala v ankete Atlét roka tretíkrát v kariére, prvýkrát uspela už v roku 2021.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 5. novembra (TASR) - Emma Zapletalová získala ocenenie Atlét roka 2026. Zlatá medailistka z tohtoročných majstrovstiev Európy v Birminghame v behu na 400 m prek. v ankete Slovenského atletického zväzu (SAZ) obhájila prvenstvo. Na druhej priečke sa umiestnila osemstovkárka Gabriela Gajanová, tretí bol bežec na 400 m prek. Matej Baluch.
Zapletalová triumfovala v ankete Atlét roka tretíkrát v kariére, prvýkrát uspela už v roku 2021. Po minuloročnom bronze na MS v Tokiu a posunutí národného rekordu na 53,00, za čo získala aj ocenenie Športovec roka 2025, sa v tejto sezóne dokázala výkonnostne posunúť ešte o stupienok vyššie. Od úvodu sezóny pod otvoreným nebom sa usadila na čele svetových tabuliek a triumfom na Diamantovej lige v Dauhe posunula národný rekord na 52,30. V najprestížnejšom atletickom seriáli si pripísala päť víťazstiev. Premožiteľky na dráhe našla až po vrchole sezóny a zisku zlata na ME, vo finále Diamantovej ligy v Bruseli i v konkurencii so svetovou elitou a na Ultimátnych MS v Budapešti jej patrilo veľmi kvalitné 2. miesto.
„Najviac si cením zisk zlatej medaily v Birminghame. To bolo vrcholné podujatie tejto sezóny pre nás, tak sme si to pred jej štartom stanovili. Je to zlatá medaila a titul majsterky Európy. Keď sa spätne pozriem za sezónou, bola úžasná. Hlavne som rada, že som bola od prvých až do posledných pretekov veľmi konzistentná. S trénerom sme si povedali pred sezónou, že budeme radi, keď budem vedieť zabehnúť za 53 sekúnd pravidelne a možno nejaký jeden-dva výkony uletia na 52, ale bolo to konzistentne za 52. A práveže mi možno chýbal taký ten jeden výkon, ktorý by mi možno uletel v tej forme, akú som mala okolo majstrovstiev Európy. Neprišli preteky, v ktorých by mi všetko vyšlo na 100 percent, ale odložím si to do ďalšej sezóny,“ sľúbila Zapletalová.
Dvadsaťšesťročná rodáčka z Nitry priznala, že za úspechmi v tomto ročníku je aj jej zvýšené sebavedomie. „Sezóna 2025 bola o návrate po zraneniach. Išli sme do nej s tým, že sme vlastne nevedeli, čo bude a aké budem podávať výkony. Bronzová medaila na MS bolo prekvapenie. Do tejto sezóny som už šla možno vyspelejšia, už som sa viac poznala v atletike. Postupne som menila mentálne nastavenie a možno som stále viac a viac ambicióznejšia. Viem, čo sa dá dosiahnuť, čo je vo mne, a preto možno niekedy to vyznelo, že som dobehla preteky a začala som možno akoby len hľadať chyby. Áno, cítim, že som viac vyspelejšia v tom, čo robím. Viac viem už samu seba vnímať. Som mentálne silnejšia, odvážnejšia a keď stojím na štarte, proste som si vedomá toho, že môžem vyhrať. Už som to dokázala a je to možné a aj keď sú tam ďalšie súperky, vždy si verím, že idem bojovať o víťazstvo a nebojím sa toho.“
Gajanovej vyšla halová sezóna, v ktorej sa ako prvá Slovenka v histórii dostala na trati 800 m pod dve minúty a slovenský rekord zlepšila na 1:59,85. Na halových MS v Toruni obsadila 9. priečku. Na ME do Birminghamu išla ako obhajkyňa striebra a obsadila 14. priečku, čo ju mrzelo. Po šampionáte však predviedla niekoľko kvalitných výkonov, predovšetkým posunula národný rekord na 1000 m na 2:35,55. „Halová sezóna bola moja doposiaľ najúspešnejšia. Prvýkrát čas pod dve minúty ma veľmi potešil. Aj tá top 10 na halových majstrovstvách sveta bola pre mňa úspechom. Naozaj si myslím, že sme mohli byť spokojní s tou prácou, ktorú sme odviedli, aj to, čo som na tých pretekoch predvádzala. Boli tam nejaké očakávania, aj odo mňa samej na letnú sezónu, no bola taká nemastná-neslaná. To, ako som behávala na jej začiatku, neodpovedalo tomu, čo som očakávala sama od seba. Ale som rada, že to prišlo aspoň na konci sezóny, je to pre mňa povzbudenie do ďalšej práce.“
Matej Baluch obsadil na ME 13. miesto v behu na 400 m prek., keď v semifinále vyrovnal slovenský rekord na 48,94. Na tejto úrovni sú už traja Slováci, rovnaký čas majú na konte aj Patrik Dömötör a Jozef Kucej. „Je to celkom nezvyčajné, nevídané, že sa traja takto zmestíme do jednej stotiny. Hlavne ešte v takej disciplíne ako 400 metrov prekážky. S Paťom už to nejakú dobu ťaháme spolu, od tých juniorských kategórií, tak si to nejako tak pomaly odovzdávame. Ale verím, že ďalší rok to už padne a bude to nejaký iný, lepší čas,“ vyjadril nádej Baluch.
Trénerom roka sa stal rovnako ako vlani Bram Peters, ktorý vedie Emmu Zapletalovú. Najlepší mládežnícky atlét je Sebastian Karp, predovšetkým zásluhou triumfu na ME do 18 rokov v talianskom Rieti v behu na 400 metrov. Zverenec trénera Norberta Peczeho si prevzal ocenenie aj za objav / prekvapenie roka. Do Siene slávy slovenskej atletiky vstúpila bývalá trojskokanka Dana Dubovská Velďáková, víťazka ankety Atlét roka 2011.
Zapletalová triumfovala v ankete Atlét roka tretíkrát v kariére, prvýkrát uspela už v roku 2021. Po minuloročnom bronze na MS v Tokiu a posunutí národného rekordu na 53,00, za čo získala aj ocenenie Športovec roka 2025, sa v tejto sezóne dokázala výkonnostne posunúť ešte o stupienok vyššie. Od úvodu sezóny pod otvoreným nebom sa usadila na čele svetových tabuliek a triumfom na Diamantovej lige v Dauhe posunula národný rekord na 52,30. V najprestížnejšom atletickom seriáli si pripísala päť víťazstiev. Premožiteľky na dráhe našla až po vrchole sezóny a zisku zlata na ME, vo finále Diamantovej ligy v Bruseli i v konkurencii so svetovou elitou a na Ultimátnych MS v Budapešti jej patrilo veľmi kvalitné 2. miesto.
„Najviac si cením zisk zlatej medaily v Birminghame. To bolo vrcholné podujatie tejto sezóny pre nás, tak sme si to pred jej štartom stanovili. Je to zlatá medaila a titul majsterky Európy. Keď sa spätne pozriem za sezónou, bola úžasná. Hlavne som rada, že som bola od prvých až do posledných pretekov veľmi konzistentná. S trénerom sme si povedali pred sezónou, že budeme radi, keď budem vedieť zabehnúť za 53 sekúnd pravidelne a možno nejaký jeden-dva výkony uletia na 52, ale bolo to konzistentne za 52. A práveže mi možno chýbal taký ten jeden výkon, ktorý by mi možno uletel v tej forme, akú som mala okolo majstrovstiev Európy. Neprišli preteky, v ktorých by mi všetko vyšlo na 100 percent, ale odložím si to do ďalšej sezóny,“ sľúbila Zapletalová.
Dvadsaťšesťročná rodáčka z Nitry priznala, že za úspechmi v tomto ročníku je aj jej zvýšené sebavedomie. „Sezóna 2025 bola o návrate po zraneniach. Išli sme do nej s tým, že sme vlastne nevedeli, čo bude a aké budem podávať výkony. Bronzová medaila na MS bolo prekvapenie. Do tejto sezóny som už šla možno vyspelejšia, už som sa viac poznala v atletike. Postupne som menila mentálne nastavenie a možno som stále viac a viac ambicióznejšia. Viem, čo sa dá dosiahnuť, čo je vo mne, a preto možno niekedy to vyznelo, že som dobehla preteky a začala som možno akoby len hľadať chyby. Áno, cítim, že som viac vyspelejšia v tom, čo robím. Viac viem už samu seba vnímať. Som mentálne silnejšia, odvážnejšia a keď stojím na štarte, proste som si vedomá toho, že môžem vyhrať. Už som to dokázala a je to možné a aj keď sú tam ďalšie súperky, vždy si verím, že idem bojovať o víťazstvo a nebojím sa toho.“
Gajanovej vyšla halová sezóna, v ktorej sa ako prvá Slovenka v histórii dostala na trati 800 m pod dve minúty a slovenský rekord zlepšila na 1:59,85. Na halových MS v Toruni obsadila 9. priečku. Na ME do Birminghamu išla ako obhajkyňa striebra a obsadila 14. priečku, čo ju mrzelo. Po šampionáte však predviedla niekoľko kvalitných výkonov, predovšetkým posunula národný rekord na 1000 m na 2:35,55. „Halová sezóna bola moja doposiaľ najúspešnejšia. Prvýkrát čas pod dve minúty ma veľmi potešil. Aj tá top 10 na halových majstrovstvách sveta bola pre mňa úspechom. Naozaj si myslím, že sme mohli byť spokojní s tou prácou, ktorú sme odviedli, aj to, čo som na tých pretekoch predvádzala. Boli tam nejaké očakávania, aj odo mňa samej na letnú sezónu, no bola taká nemastná-neslaná. To, ako som behávala na jej začiatku, neodpovedalo tomu, čo som očakávala sama od seba. Ale som rada, že to prišlo aspoň na konci sezóny, je to pre mňa povzbudenie do ďalšej práce.“
Matej Baluch obsadil na ME 13. miesto v behu na 400 m prek., keď v semifinále vyrovnal slovenský rekord na 48,94. Na tejto úrovni sú už traja Slováci, rovnaký čas majú na konte aj Patrik Dömötör a Jozef Kucej. „Je to celkom nezvyčajné, nevídané, že sa traja takto zmestíme do jednej stotiny. Hlavne ešte v takej disciplíne ako 400 metrov prekážky. S Paťom už to nejakú dobu ťaháme spolu, od tých juniorských kategórií, tak si to nejako tak pomaly odovzdávame. Ale verím, že ďalší rok to už padne a bude to nejaký iný, lepší čas,“ vyjadril nádej Baluch.
Trénerom roka sa stal rovnako ako vlani Bram Peters, ktorý vedie Emmu Zapletalovú. Najlepší mládežnícky atlét je Sebastian Karp, predovšetkým zásluhou triumfu na ME do 18 rokov v talianskom Rieti v behu na 400 metrov. Zverenec trénera Norberta Peczeho si prevzal ocenenie aj za objav / prekvapenie roka. Do Siene slávy slovenskej atletiky vstúpila bývalá trojskokanka Dana Dubovská Velďáková, víťazka ankety Atlét roka 2011.
Atlét roka 2026 – výsledky:
hlavná kategória:
1. Emma Zapletalová (ŠK Dukla B. Bystrica, 400 m prek. a šprinty) 690 bodov
2. Gabriela Gajanová (Dukla, stredné trate) 577
3. Matej Baluch (Dukla, 400 m prek. a šprinty) 471
4. Daniela Ledecká (ŠK ŠOG Nitra, 400 m prek. a šprinty) 454
5. štafeta žien SR na 4×400 m 278
6. Patrik Dömötör (Slávia STU Bratislava, 400 m prek. a šprinty) 264
7. Jakub Kubínec (Dukla, oštep) 255
8. Michal Morvay (TJ Stavbár Nitra, chôdza) 214
9. Peter Dávid (AK ŠK UMB Banská Bystrica, prekážky a šprinty) 128
10. Ján Volko (Naša atletika Bratislava, šprinty) 110
mládež:
1. Sebastian Karp (ALK Moldava nad Bodvou, 400 m a šprinty) 354
2. Lenka Gymerská (AŠK Slávia Trnava, 400 m a šprinty) 335
3. Richard Machata (Naša atletika, šprinty) 238
tréner:
1. Bram Peters (prekážky a šprinty) 193
2. Louis Heyer (stredné trate) 93
3. Katarína Adlerová (prekážky a šprinty) 46
tréner mládeže:
1. Norbert Pecze (400 m a šprinty) 155
2. Lukáš Kotala (400 m a šprinty) 117
3. tím Naďa Bendová, Andrej Benda, Róbert Kresťanko (šprinty a diaľka) 68
prekvapenie / objav roka:
1. Sebastian Karp 167
2. Anna Švrček (individuálna členka SAZ, dlhé behy a stípl) 84
3. Timotej Nemček (Naša atletika, šprinty) 51
veterán:
1. Milan Belianský (AK Veterán Bratislava, prekážky) 137
2. Anna Balošáková (AK Krásno nad Kysucou, horské behy) 77
3. Barbora Jakubcová (Atletika Košice, vrhy) 55
hlavná kategória:
1. Emma Zapletalová (ŠK Dukla B. Bystrica, 400 m prek. a šprinty) 690 bodov
2. Gabriela Gajanová (Dukla, stredné trate) 577
3. Matej Baluch (Dukla, 400 m prek. a šprinty) 471
4. Daniela Ledecká (ŠK ŠOG Nitra, 400 m prek. a šprinty) 454
5. štafeta žien SR na 4×400 m 278
6. Patrik Dömötör (Slávia STU Bratislava, 400 m prek. a šprinty) 264
7. Jakub Kubínec (Dukla, oštep) 255
8. Michal Morvay (TJ Stavbár Nitra, chôdza) 214
9. Peter Dávid (AK ŠK UMB Banská Bystrica, prekážky a šprinty) 128
10. Ján Volko (Naša atletika Bratislava, šprinty) 110
mládež:
1. Sebastian Karp (ALK Moldava nad Bodvou, 400 m a šprinty) 354
2. Lenka Gymerská (AŠK Slávia Trnava, 400 m a šprinty) 335
3. Richard Machata (Naša atletika, šprinty) 238
tréner:
1. Bram Peters (prekážky a šprinty) 193
2. Louis Heyer (stredné trate) 93
3. Katarína Adlerová (prekážky a šprinty) 46
tréner mládeže:
1. Norbert Pecze (400 m a šprinty) 155
2. Lukáš Kotala (400 m a šprinty) 117
3. tím Naďa Bendová, Andrej Benda, Róbert Kresťanko (šprinty a diaľka) 68
prekvapenie / objav roka:
1. Sebastian Karp 167
2. Anna Švrček (individuálna členka SAZ, dlhé behy a stípl) 84
3. Timotej Nemček (Naša atletika, šprinty) 51
veterán:
1. Milan Belianský (AK Veterán Bratislava, prekážky) 137
2. Anna Balošáková (AK Krásno nad Kysucou, horské behy) 77
3. Barbora Jakubcová (Atletika Košice, vrhy) 55