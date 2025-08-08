< sekcia Šport
Zapletalová sa na 400 m prek. prvýkrát dostala pod 54 s
Už istá účastníčka septembrových MS v Tokiu potvrdila, že je v životnej forme a zlepšila svoje vlastné národné maximum 54,08 s, ktoré predviedla v júli na mítingu Diamantovej ligy v Londýne.
TASR
Banský Bystrica 8. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová prekonala na piatkovom mítingu TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici národný rekord v behu na 400 m prekážok. Prvýkrát v kariére sa dostala pod 54 sekúnd a zvíťazila v čase 53,75 s.
Už istá účastníčka septembrových MS v Tokiu potvrdila, že je v životnej forme a zlepšila svoje vlastné národné maximum 54,08 s, ktoré predviedla v júli na mítingu Diamantovej ligy v Londýne. V Banskej Bystrici pretavila na triumf hneď svoju prvú účasť. „Som strašne šťastná, že som konečne bežala pod 54 sekúnd. Úžasný výkon, vedela som, že na to mám, len to chcelo ten správny čas. Bola som konečne trpezlivá a dnes to prišlo. O to viac si vážim, že som to mohla bežať doma a hlavne pred slovenskými fanúšikmi, mojimi najbližšími a rodinou. Tréner mi povedal, že to dnes nie sú dôležité preteky a nech si to užijem. Ja si po zraneniach vážim každé preteky a fakt si to užívam,“ uviedla v cieli Zapletalová.
Míting TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici (60. ročník) - výsledky:
Ženy
400 m prek.: 1. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,75 - slovenský rekord, 2. Anna Grycová (Poľ.) 55,07, 3. Daniela LEDECKÁ 55,53,... 6. Rebecca SLEZÁKOVÁ (obe SR) 57,83
