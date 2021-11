Zapletalová sa stala víťazkou ankety, Tótha uviedli do Siene slávy

Na archívnej snímke Peter Žňava, tréner atlétky Emmy Zapletalovej. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke zľava slovenský šprintér Ján Volko pózuje s bronzovou medailou v behu na 60 m spolu s trénerkou Naďou Bendovou po návrate z halových ME v atletike 8. marca 2021 v Bratislave, foto z archívu. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50km Matej Tóth pózuje pred tlačovou konferenciou so zlatou medailou v chôdzi na 50 km z letnej olympiády v Riu de Janeiro v roku 2016, foto z archívu. Foto: TASR – Martin Baumann

VÝSLEDKY ANKETY ATLÉT ROKA 2021



ATLÉT ROKA – DOSPELÍ (ročník 2001 a starší):

1. Emma Zapletalová (ŠK ŠOG Nitra), 400 m prek.) 538

2. Ján Volko (Naša atletika Bratislava, šprinty) 487

3. Matej Tóth (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, chôdza) 448

4. Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, 800 m) 342

5. Marcel Lomnický (ŠK Dukla, kladivo) 266

6. Martina Hrašnová (ŠK Dukla, kladivo) 193

7. Stanislava Škvarková (ŠK Dukla, 60/100 m prek.) 156

8. Matej Baluch (ŠK Dukla, prekážky a šprinty) 113

Miroslav Úradník (ŠK Dukla, chôdza) 113

10. Michal Morvay (ŠK Dukla, chôdza) 100





ATLÉT ROKA – MLÁDEŽ (ročník 1999 a mladší):

1. Emma Zapletalová (ŠK ŠOG Nitra, 400 m prek.) 149

2. Viktória Forsterová (ŠK ŠOG Nitra, šprinty a prekážky) 91

3. Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, 800 m) 40





TRÉNER ROKA – DOSPELÍ:

1. Peter Žňava (šprinty a prekážky) 128

2. Matej Spišiak (chôdza) 79

3. Naďa Bendová/Róbert Kresťanko (šprinty) 65





TRÉNER ROKA – MLÁDEŽ:

1. Peter Žňava (šprinty a prekážky) 133

2. Katarína Adlerová (šprinty a prekážky) 94

3. Edmund Kováč/Igor Kováč 30





PREKVAPENIE – OBJAV ROKA:

1. Viktória Forsterová (ŠK ŠOG Nitra, prekážky a šprinty) 145

2. Terézia Kurucová (ŠK ŠOG Nitra, chôdza) 81

3. Tomáš Janíček (BK Lysá pod Makytou, stredné trate) 51





VETERÁN ROKA:

1. Milan Belianský (AK Veterán Bratislava, prekážky) 96

2. Ladislav Noskovič (AC Stavbár Nitra, šprinty) 55

3. Jarmila Longauerová (TJ Veterán klub Banská Bystrica, vrhy, diaľka, viacboje) 39





LAUREÁTI SIENE SLÁVY:

Matej Tóth (nar. 10. februára 1983 v Nitre) - historicky najúspešnejší atlét, olympijský (Rio 2016) a svetový (Peking 2015) šampión v chôdzi



Alexander Binovský (23. septembra 1910 v Paderovciach /od r. 1975 súčasť Jaslovských Bohuníc/ - 21. novembra 1981 v Bratislave) - popredný atlét, funkcionár a legendárny športový lekár



Alena Hejtmánková-Holárková (nar. 7. novembra 1936 v Žiline) - najvšestrannejšia atlétka povojnovej éry, prvá Slovenka na ME



Ladislav Petrovič (nar. 12. mája 1935 v maďarskom meste Nagykanizsa) - popredný diskár, úspešný tréner, šéforganizátor diskárskeho mítingu AX-PS-CX, na ktorom sa zrodili tri svetové rekordy

Bratislava 4. novembra (TASR) - Emma Zapletalová sa stala víťazkou ankety Atlét roka 2021. Okrem hlavnej kategórie triumfovala aj v mládeži rovnako ako jej tréner Peter Žňava. Medzi dospelými obsadil druhé miesto šprintér Ján Volko, tretí skončil chodec Matej Tóth, ktorého krátko po skončení úspešnej kariéry uviedli do Siene slávy.Dvadsaťjedenročná Zapletalová získala na majstrovstvách Európy do 23 rokov zlato v behu na 400 m prekážok. V estónskom Tallinne zvíťazila v slovenskom rekorde a v rekorde šampionátu 54,28 s, keď finišovala s náskokom 92 stotín sekundy. V debute na olympijských hrách v Tokiu sa prebojovala do semifinále a pätnástou priečkou dosiahla druhé najlepšie umiestnenie slovenských atlétov na podujatí. Štartovala na dvoch mítingoch prestížnej Diamantovej ligy, v Gatesheade bola štvrtá a v Paríži šiesta. V šprinte na 200 m vytvorila v českej extralige rekord žien SR do 23 rokov (23,42).povedala Zapletalová, ktorá na štvrtkovom slávnostnom galavečere v Bratislave opísala svoje pocity z vrcholných podujatí:Podľa Žňavu, takisto dvojnásobného tohtoročného laureáta ankety, mala jeho zverenka na OH 2020 aj na lepší výsledok:Volko bronzom v šprinte na 60 m v poľskom meste Toruň skompletizoval medailovú zbierku z halových majstrovstiev Európy. Tóth sa s aktívnou činnosťou rozlúčil svojou piatou účasťou na OH, čo je rekord medzi slovenskými atlétmi. V derniére chodeckej päťdesiatky pod piatimi kruhmi, ktorá sa konala v Sappore, obsadil štrnástu priečku a dosiahol najlepší výsledok slovenského atléta na OH 2020.povedal Tóth.Historicky najúspešnejšieho slovenského atléta, ktorý sa v chôdzi na 50 km stal majstrom sveta v Pekingu 2015 a o rok neskôr aj olympijským šampiónom v Riu de Janeiro, uviedli do Siene slávy už vo veku 38 rokov: