Zapletalová sa v sobotu predstaví na mítingu Diamantovej ligy v Paríži

Bratislava 26. augusta (TASR) - Dvadsaťšesť dní po OH V Tokiu sa slovenská atlétka Emma Zapletalová predstaví na 400 metrov prekážok v dueli s absolútnou svetovou elitou. Tohtoročná európska šampiónka do 23 rokov bude štartovať v sobotu 28. augusta o 16.03 h na mítingu Diamantovej ligy na štadióne Charléty v Paríži.



Zapletalová pobeží v Paríži v silnej konkurencii popri Američankách Hayleovej a Littleovej, Ukrajiniek Tkačukovej a Ryžikovovej, Russellovej z Jamajky, Panamčanky Woodruffovej a Belgičanky Couckyutovej. "Chcel som pre Emu pripraviť zaujímavú súťažnú jeseň, aby si ešte dobre zapretekala," uviedol pre portál atletika.sk Zapletalovej kouč Peter Žňava.



Zapletalová v tomto roku posunula slovenský rekord na 400 m prekážok vo finále ME 23 na 54,28 sekundy. "Nerád hovorím vopred nahlas o výkone. Už som to niekoľkokrát urobil a vypomstilo sa mi to. Poviem to takto: nech v spoločnosti najlepších prekážkariek zabehne pekný výkon a získa dobré umiestenie. Myslím si, že ešte môže dosiahnuť čas, s ktorým budeme spokojní. A okrem toho – každý štart na Diamantovej lige sú obrovské skúsenosti," dodal tréner.