Zapletalová skončila vo finále druhá v národnom rekorde 53,18
Zapletalová sa stala druhým slovenským reprezentantom, ktorý mal možnosť štartovať vo finále najprestížnejšieho atletického seriálu.
Autor TASR,aktualizované
Zürich 28. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále Diamantovej ligy v Zürichu v behu na 400 m prek. v novom národnom rekorde 53,18. Postarala sa tak o najlepšie umiestnenie slovenského atléta v histórii finále DL. Zdolala ju iba líderka tohtoročných tabuliek Holanďanka Femke Bolová výkonom 52,18 s.
Zapletalová sa stala druhým slovenským reprezentantom, ktorý mal možnosť štartovať vo finále najprestížnejšieho atletického seriálu. Prvým bola Dana Velďáková, ktorej v roku 2010 patrilo 4. miesto. Zverenka holandského trénera Brama Petersa sa postarala o deviate slovenské umiestnenie v prvej trojke Diamantovej ligy. Dve z nich patria práve jej z prebiehajúcej sezóny, v júni obsadila druhú priečku v Osle a 16. augusta rovnakú aj v Chorzówe, kde posunula národné maximum na 53,58 s. V Zürichu ho posunula o štyri desatiny a patrí jej už 6. miesto v tohtoročných svetových tabuľkách.
Bolová okrem triumfu zlepšila aj vlastný rekord mítingu, ktorý mal hodnotu 52,80. Holanďanka je suverénkou disciplíny a jednoznačnou kandidátkou na zlato na nadchádzajúcich MS v Tokiu, jej svetový výkon roka má hodnotu 51,91. Zapletalová však ukázala, že sa môže merať so zástupkyňami silných reprezentácií zo Severnej Ameriky, keď v cieľovej rovinke nepustila pred seba Jamajčanku Andrenette Knightovú, ktorá obsadila 3. priečku výkonom 53,76. Potvrdila tak, že môže na svetovom šampionáte pomýšľať aj na finále. „Stiahnuť štyri desatiny z národného rekordu je dosť. Veľmi sa z toho teším. Beh mi takticky vyšiel, neurobila som chybu. Sústredila som sa celé preteky na to, čo som mala. Bolo to dobré,“ tešila sa Zapletalová podľa Top athletics.
Diamantová liga - finále v Zürichu, 2. deň:
Ženy
400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 52,18 s, 2. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,18 - slovenský rekord, 3. Andrenette Knightová (Jam.) 53,76
