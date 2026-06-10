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PRVÁ: Zapletalová triumfovala v Osle výkonom 53,13 s
Zapletalovej tak v chladnejšom a veternom počasí prvýkrát stačil k triumfu aj čas nad 53 sekúnd.
Autor TASR,aktualizované
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Oslo 10. júna (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na stredajšom mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 m prek. do cieľa prvá v čase 53,13 s.
Bronzová medailistka z minuloročných MS v Tokiu nadviazala na svoje víťazstvá v Rabate a Ríme. V Osle uspela v o niečo slabšej konkurencii, akú mala pred týždňom v talianskej metropole. Na štarte nebola Američanka Anna Cockrellová, ktorá v oboch tohtoročných behoch na DL skončila druhá za slovenskou reprezentantkou a ani ďalšia Američanka, bývalá svetová rekordérka Dalila Muhammadová.
Zapletalovej tak v chladnejšom a veternom počasí prvýkrát stačil k triumfu aj čas nad 53 sekúnd. O 37 stotín sekundy predstihla Jamajčanku Rushell Claytonovú, ktorá bola v Ríme i Rabate tretia. Na tretej priečke skončila časom 54,09 Američanka Jasmine Jonesová, strieborná z minuloročných MS v Tokiu. Zapletalová vedie v celkovom poradí disciplíny v DL s plným počtom 24 bodov.
Bronzová medailistka z minuloročných MS v Tokiu nadviazala na svoje víťazstvá v Rabate a Ríme. V Osle uspela v o niečo slabšej konkurencii, akú mala pred týždňom v talianskej metropole. Na štarte nebola Američanka Anna Cockrellová, ktorá v oboch tohtoročných behoch na DL skončila druhá za slovenskou reprezentantkou a ani ďalšia Američanka, bývalá svetová rekordérka Dalila Muhammadová.
Zapletalovej tak v chladnejšom a veternom počasí prvýkrát stačil k triumfu aj čas nad 53 sekúnd. O 37 stotín sekundy predstihla Jamajčanku Rushell Claytonovú, ktorá bola v Ríme i Rabate tretia. Na tretej priečke skončila časom 54,09 Američanka Jasmine Jonesová, strieborná z minuloročných MS v Tokiu. Zapletalová vedie v celkovom poradí disciplíny v DL s plným počtom 24 bodov.
Diamantová liga v Osle - výsledky:
Ženy
400 m prek.: 1. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,13, 2. Rushell Claytonová (Jam.) 53,50, 3. Jasmine Jonesová (USA) 54,09
Ženy
400 m prek.: 1. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,13, 2. Rushell Claytonová (Jam.) 53,50, 3. Jasmine Jonesová (USA) 54,09