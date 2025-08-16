< sekcia Šport
Zapletalová v Chorzówe druhá za Bolovou v národnom rekorde 53,58
Zapletalová sa postarala o ôsme pódiové umiestnenie pre Slovensko v najprestížnejšom atletickom seriáli.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Chorzów 16. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová zlepšila národný rekord v behu na 400 m prekážok. Na mítingu Diamantovej ligy v poľskom Chorzówe dobehla druhá v čase 53,58 s. Zdolala ju iba Holanďanka Femke Bolová, ktorá zabehla svetový výkon roka 51,91 s.
Zapletalová sa postarala o ôsme pódiové umiestnenie pre Slovensko v najprestížnejšom atletickom seriáli. Jedno z doterajších mala na konte práve ona, keď druhú priečku obsadila aj v júni v Osle. V Chorzówe nastúpila v tretej dráhe a predviedla výborný finiš, o šesť stotín sekundy zdolala tretiu Američanku Jasmine Jonesovú. Druhýkrát v kariére sa dostala pod 54 sekúnd, prvýkrát to bolo pred týždňom na mítingu P-T-S v Banskej Bystrici, keď zvíťazila výkonom 53,75 s.
Zapletalová sa postarala o ôsme pódiové umiestnenie pre Slovensko v najprestížnejšom atletickom seriáli. Jedno z doterajších mala na konte práve ona, keď druhú priečku obsadila aj v júni v Osle. V Chorzówe nastúpila v tretej dráhe a predviedla výborný finiš, o šesť stotín sekundy zdolala tretiu Američanku Jasmine Jonesovú. Druhýkrát v kariére sa dostala pod 54 sekúnd, prvýkrát to bolo pred týždňom na mítingu P-T-S v Banskej Bystrici, keď zvíťazila výkonom 53,75 s.
Diamantová liga - míting v Chorzówe:
Ženy
400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 51,91 - svetový výkon roka, 2. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,58, 3. Jasmine Jonesová (USA) 53,64
Ženy
400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 51,91 - svetový výkon roka, 2. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,58, 3. Jasmine Jonesová (USA) 53,64