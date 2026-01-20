< sekcia Šport
Zapletalová vrátila kráľovnú športu na trón: „Bronz z MS je zázrak“
Dvadsaťpäťročná Zapletalová sa na ováloch v roku 2025 objavila po troch sezónach poznačených zraneniami. Vrátila sa však vo veľkom štýle.
Bratislava 20. januára (TASR) - Emma Zapletalová sa postarala o to, že po deviatich rokoch sa víťazom ankety Športovec roka stal opäť atlét. Bronzová medailistka z MS v Tokiu na trati 400 m prek. nadviazala na chodca Mateja Tótha, ktorý triumfoval za rok 2016. Pre „kráľovnú športu“ zariadila iba druhé prvenstvo v ankete.
Dvadsaťpäťročná Zapletalová sa na ováloch v roku 2025 objavila po troch sezónach poznačených zraneniami. Vrátila sa však vo veľkom štýle. Hneď päťkrát si vyslúžila pozvánku do najprestížnejšieho atletického seriálu Diamantová liga a vo finále v Zürichu vybojovala druhú priečku. Na vrchole sezóny v japonskej metropole nielenže mohutne finišovala po bronz, no dokázala aj zlepšiť národný rekord na 53,00. „Z tejto sezóny mám stále ešte niekedy zimomriavky. Niekedy sa pristihnem, že pochybujem, či to je naozaj realita, či to nie je nejaký sen, alebo rozprávka. Potom si však skontrolujem, že fakt mám doma tú medailu. Samozrejme, nemôžem očakávať, že všetko bude aj naďalej také ružové, ako to bolo túto sezónu. Budem však robiť všetko pre to, aby som pokračovala v tomto trende,“ sľúbila zverenka trénera Brama Petersa.
Zapletalová sa postarala o prvú medailu pre Slovensko z MS v atletike po desiatich rokoch. Nadviazala na Tótha, ktorý rok pred svojím triumfom na olympiáde v Riu de Janeiru získal v chôdzi na 50 km zlato aj na MS v Pekingu. Rodáčka z Nitry však súťaží v disciplíne, v ktorej presadiť sa je pre Európanov dlhodobo veľmi náročné. „Môj bronz je taký malý zázrak. Podarilo sa mi dostať sa do svetovej špičky vo veľmi náročnej konkurencii, medzi Američanky a Jamajčanky. Keď som bola mladšia, myslela som si, že proste vždy budú lepšie a ja som ich dokázala zdolať. Som rada, že sa ako Slováci vieme presadiť a uspieť v konkurencii so svetom.“
Bronzová medailistka z MS priznala, že pred rokom ani len nesnívala, že by mohla byť víťazom ankety Športovec roka. „Je to krásne, čo sa za rok dokáže udiať. Som rada za to, že som sa nevzdala, že som išla deň po dni. Nasledovala som rady trénera, poslúchala som ho, dôverovala som mu v plánoch a jednoducho sa do toho pustila naplno. Som rada, že sa mi to vracia naspäť,“ zdôraznila Zapletalová.
Vrcholom sezóny 2026 by pre slovenských atlétov mali byť majstrovstvá Európy v anglickom Birminghame. Zapletalová by na nich mohla byť aj ašpirantkou na zlato, keďže dlhoročná európska fenoménka na trati 400 m prek. Holanďanka Femke Bolová mení disciplínu a skúsi 800 m. „Budem sa s tým musieť popasovať a prijať tlak z okolia. V Tokiu som to dobre zvládla, tak by som to mohla zvládnuť aj teraz. Pre mňa je dôležité, akoby sa uzavrieť do takej bubliny a neriešiť ľudí z okolia, čo si myslia, čo hovoria, čo sa očakáva odo mňa, ale sústrediť sa na to, čo ja môžem ovplyvniť. Ako môžem bežať tie preteky, ako sa zlepšiť. Niekedy mám pocit, že možno ja som ten človek, ktorý chce od seba viac. Ja niekedy na seba tlačím viac a vytváram si na seba tlak, pretože chcem niečo dosiahnuť pre seba a nie pre ostatných,“ uviedla víťazka ankety Športovec roka 2025.
