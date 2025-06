Zapletalová vyhrala v Ženeve 400 m prekážky v novom slovenskom rekorde

Ženeva 21. júna (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová vyhrala na bronzovom mítingu AtleticaGeneve vo švajčiarskej Ženeve v behu na 400 m prekážky v slovenskom rekorde i rekorde podujatia 54,24 sekundy. Zverenka holandského kouča Brama Petersa o štyri stotiny zlepšila vlastné historické maximum z 10. júla 2021 v Tallinne, kde získala titul majsterky Európy do 23 rokov.



Zapletalová o stotinu sekundy zdolala Juhoafričanku Zeney van der Waltovú, s ktorou spoločne prekonávali záverečnú desiatu prekážku, vo finiši mala potom viac síl slovenská atlétka. Členka banskobystrickej Dukly sa v tohtoročných svetových tabuľkách posunula na 11. miesto, v európskych zostáva tretia. Zapletalová aj vo štvrtom štarte na 400 m prekážky dosiahla čas pod 55 sekúnd. V Ženeve si sezónne maximum z Diamantovej ligy v Osle zlepšila o dve desatiny.



Pre Zapletalovú je to už druhý rekord SR v prebiehajúcej letnej sezóne, v utorok 17. júna na TIPOS Kritériu SNP v Banskej Bystrici zlepšila slovenský rekord na hladkých 400 m časom 51,91 sekundy.



„Prvých 200 metrov som rozbehla voľnejšie. Mohla som začať aj rýchlejšie, ale pred prekážkami som musela svoj krok trochu skracovať, a potom sa ako keby znova rozbiehať. Preto ešte musím popracovať na frekvencii môjho kroku. Prvý raz sa mi však podarilo bežať po ôsmu prekážku na 15 krokov. Išlo to, myslím si, celkom ľahko, nebolo to nejaké veľké zaváhanie, z čoho sa veľmi teším,“ povedala Zapletalová pre portál atletika.sk. „Čo sa týka záveru, videla som, že Juhoafričanka je tesne predo mnou, no povedala som si, že skúsim zabrať a zafinišujem a hoci za desiatou prekážkou ma na jednom kroku trochu rozhodilo a zle som dostúpila, vyšlo to. Podmienky boli fajn, i keď v úvodnej dvojstovke fúkal mierny protivietor. Bolo dosť horúco, ale mne vyššie teploty neprekážajú. Verila som, že mám formu na slovenský rekord, lebo na Diamantovej lige v Osle, kde som dosiahla 54,44, to bol stále len beh ako keby na istotu a na šiestej prekážke som menila rytmus na 16-krokový. Dnes sa však prvý raz naskytla možnosť bežať až po ôsmu prekážku na pätnásť. Tušila som, že ak mi to vyjde, môže to byť slovenský rekord. Stále však vidím ešte nejaké rezervy, preto cítim, že sa môžem ďalej krok za krokom zlepšovať a posúvať sa vpred.“