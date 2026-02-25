< sekcia Šport
Zapletalová vynechá halové MSR v Ostrave
Víťazka ankety Športovec roka 2025 sa v budúcom týždni bude pripravovať v belgickom Gente pod vedením trénera Brama Petersa.
Autor TASR
Ostrava 25. februára (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa rozhodla vynechať halové MSR v piatok v Ostrave, kde mala štartovať na 200 m.
„Po konzultácii s trénerom Bramom Petersom sme sa rozhodli šampionát vynechať. Prioritou sú halové MS, na ktoré sa chceme čo najlepšie pripraviť. Kvalita prípravy je založená na čo najlepšom zdravotnom stave. Po poslednom štarte v Toruni, kde sa mi počas behu podlomilo koleno, som cítila mierne obmedzenie a tak sme sa pre istotu štart na 200 m rozhodli vynechať. Ale nie je to nič vážne, len prevencia,“ uviedla Zapletalová pre Top Athletics.
