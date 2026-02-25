Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 25. február 2026Meniny má Frederik a Frederika
< sekcia Šport

Zapletalová vynechá halové MSR v Ostrave

.
Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Víťazka ankety Športovec roka 2025 sa v budúcom týždni bude pripravovať v belgickom Gente pod vedením trénera Brama Petersa.

Autor TASR
Ostrava 25. februára (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa rozhodla vynechať halové MSR v piatok v Ostrave, kde mala štartovať na 200 m.

„Po konzultácii s trénerom Bramom Petersom sme sa rozhodli šampionát vynechať. Prioritou sú halové MS, na ktoré sa chceme čo najlepšie pripraviť. Kvalita prípravy je založená na čo najlepšom zdravotnom stave. Po poslednom štarte v Toruni, kde sa mi počas behu podlomilo koleno, som cítila mierne obmedzenie a tak sme sa pre istotu štart na 200 m rozhodli vynechať. Ale nie je to nič vážne, len prevencia,“ uviedla Zapletalová pre Top Athletics.

Víťazka ankety Športovec roka 2025 sa v budúcom týždni bude pripravovať v belgickom Gente pod vedením trénera Brama Petersa.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov