Zapletalová zabehla v Bruseli európsky výkon roka na 400 m prek.

Brusel 25. mája (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová zvíťazila v behu na 400 m prekážky na nedeľnom bronzovom mítingu IFAM Outdoor v Bruseli výkonom 54,74 sekundy. Dosiahla tak svoj druhý najlepší čas v kariére a zaznamenala európsky výkon roka.



Dvadsaťpäťročná členka banskobystrickej Dukly zdolala druhú Britku Emily Newnhamovú (55,20) a tretiu Talianku Lindu Olivieriovú (55,52). „Pred pretekmi som si povedala, že ak budem bežať za 54 sekúnd a niečo, bude to super, a ak medzi 55 a 56, bude to fajn. Podarilo sa, čas ma veľmi potešil,“ citoval olympioničku web atletika.sk.



Jej kariérové maximum 54,28 s je národným rekordom a v júli 2021 jej vynieslo titul majsterky Európy do 23 rokov. „Samotný beh som zvládla dobre, išla som tak, ako sme si s trénerom povedali. Mala som dve možnosti, ako bežať rytmicky – rozhodla som sa pre istotu a preto som po šiestej prekážke zmenila rytmus na 16-krokový,“ dodala Zapletalová. V redukovaných svetových tabuľkách jej patrí v tomto roku deviata priečka. Výkonom zaostala len o 0,09 s za limitom na MS v Tokiu (54,65).