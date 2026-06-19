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VEĽKÝ ÚSPECH: Zapletalová zvíťazila aj v Dauhe vo výkone roka 52,30
Najväčšou konkurentkou 26-ročnej Zapletalovej bola v horúcich katarských podmienkach Rushell Claytonová.
Autor TASR,aktualizované
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Dauha 19. júna (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom tohtoročnom predstavení v Diamantovej lige. Na piatkovom mítingu v katarskej Dauhe zvíťazila v behu na 400 m prekážok časom 52,30 s, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Do cieľa dobehla na prvej priečke pred Jamajčankou Rushell Claytonovou a Kemi Adekoyaovou z Bahrajnu.
Bronzová medailistka z vlaňajších MS v Tokiu už mala po víťaznom hetriku v Rabate, Ríme a Osle istotu účasti na finálovom mítingu Diamantovej ligy začiatkom septembra v Bruseli. Na štarte, rovnako ako pred deviatimi dňami v Nórsku, chýbali hviezdne Američanky Anna Cockrellová a Dalila Muhammadová.
Najväčšou konkurentkou 26-ročnej Zapletalovej bola v horúcich katarských podmienkach Rushell Claytonová. Tá mala z tohtosezónnych mítingov Diamantovej ligy na konte dve tretie a jedno druhé miesto. Ani v Katare, kde sa termín podujatia presunul z 8. mája pre vojenský konflikt na Blízkom východe, však 33-ročná Jamajčanka nestačila na držiteľku svetového výkonu roka. Zapletalová vedie v celkovom poradí disciplíny s plným počtom 32 bodov.
„Som veľmi šťastná zo svojho osobného maxima a národného rekordu. Som spokojná, že sme ho dosiahli tak, ako sme si to s trénerom naplánovali. Keď štartujem, vždy sa sústredím na seba a robím maximum. Viem, že nie je ľahké vyhrať preteky, pretože sú tu aj iné veľmi dobré bežkyne. Vždy sa sústredím na svoju prácu a keď ju robím kvalitne, môže to byť veľmi pekný výsledok,“ povedala po šiestom najlepšom čase histórie Zapletalová. V európskych tabuľkách jej patrí druhé miesto za fenomenálnou Femke Bolovou. Zapletalová si zároveň z Kataru odnesie prémiu 5000 dolárov za prekonanie rekordu mítingu.
Bronzová medailistka z vlaňajších MS v Tokiu už mala po víťaznom hetriku v Rabate, Ríme a Osle istotu účasti na finálovom mítingu Diamantovej ligy začiatkom septembra v Bruseli. Na štarte, rovnako ako pred deviatimi dňami v Nórsku, chýbali hviezdne Američanky Anna Cockrellová a Dalila Muhammadová.
Najväčšou konkurentkou 26-ročnej Zapletalovej bola v horúcich katarských podmienkach Rushell Claytonová. Tá mala z tohtosezónnych mítingov Diamantovej ligy na konte dve tretie a jedno druhé miesto. Ani v Katare, kde sa termín podujatia presunul z 8. mája pre vojenský konflikt na Blízkom východe, však 33-ročná Jamajčanka nestačila na držiteľku svetového výkonu roka. Zapletalová vedie v celkovom poradí disciplíny s plným počtom 32 bodov.
„Som veľmi šťastná zo svojho osobného maxima a národného rekordu. Som spokojná, že sme ho dosiahli tak, ako sme si to s trénerom naplánovali. Keď štartujem, vždy sa sústredím na seba a robím maximum. Viem, že nie je ľahké vyhrať preteky, pretože sú tu aj iné veľmi dobré bežkyne. Vždy sa sústredím na svoju prácu a keď ju robím kvalitne, môže to byť veľmi pekný výsledok,“ povedala po šiestom najlepšom čase histórie Zapletalová. V európskych tabuľkách jej patrí druhé miesto za fenomenálnou Femke Bolovou. Zapletalová si zároveň z Kataru odnesie prémiu 5000 dolárov za prekonanie rekordu mítingu.
Diamantová liga v Dauhe - výsledky:
Ženy
400 m prek.: 1. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 52,30 s - svetový výkon roka, 2. Rushell Claytonová (Jam.) 53,05, 3. Kemi Adekoyaová (Bahr.) 53,67
Poradie disciplíny:
400 m prek. žien (po 4 zo 6 pretekov):
1. ZAPLETALOVÁ 32 bodov, 2. Claytonová 26, 3. Gianna Woodruffová (Pan.) 19
Ženy
400 m prek.: 1. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 52,30 s - svetový výkon roka, 2. Rushell Claytonová (Jam.) 53,05, 3. Kemi Adekoyaová (Bahr.) 53,67
Poradie disciplíny:
400 m prek. žien (po 4 zo 6 pretekov):
1. ZAPLETALOVÁ 32 bodov, 2. Claytonová 26, 3. Gianna Woodruffová (Pan.) 19