Zapletalová zvíťazila na halovom mítingu v Lievine v behu na 400 m

Na snímke slovenská reprezentantka v atletike Emma Zapletalová pózuje s bronzovou medailou, ktorú získala v behu na 400 metrov cez prekážky po návrate z tokijského svetového šampionátu v atletike v Bratislave v utorok 23. septembra 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Britská atlétka Keely Hodgkinsonová na podujatí vytvorila svetový halový rekord v behu na 800 m.

Lievine 20. februára (TASR) - Slovenská športovkyňa roka 2025 Emma Zapletalová dosiahla vo svojom štvrtom tohtoročnom štarte ďalší úspech. Na podujatí vo francúzskom Lievine, ktoré je podľa hodnotení uplynulých rokov najkvalitnejším halovým mítingom na svete, zvíťazila v behu na 400 metrov časom 51,40 s. V závere sa dostala aj pred úradujúcu majsterku Európy Lieke Klaverovú z Holandska. Na tretej pozícii dobehla Írka Sharlene Mawdsleyová.

„Veľmi sa teším z dnešného víťazstva na zlatom mítingu v Lievin. Síce to nebol rekord a čas bol oproti predchádzajúci štartom slabší, išlo najmä o víťazstvo. Som veľmi rada, že som zdolala špecialistky na hladkú štvorstovku na čele so svetovou hviezdou Lieke Klaverovú. Rada som aj za to, že sa mi podarilo dodržať plán pretekov, hoci s trénerom sme usúdili, že tam boli detaily, ktoré mohli byť ešte lepšie - možno som mala som na to, zbiehať do záverečného okruhu na prvom mieste, išla som však podľa plánu zaradiť sa na druhé miesto za Lieke, a predstihnúť ju v závere," uviedla Zapletalová pre TOP Athletics.

Britka Hodgkinsonová vytvorila svetový halový rekord v behu na 800 m



ritská atlétka Keely Hodgkinsonová vytvorila svetový halový rekord v behu na 800 m. Olympijská šampiónka dosiahla na mítingu vo francúzskom Lievine čas 1:54,87. Doterajšie maximum Slovinky Jolandy Čeplakovej z 3. marca 2002 zlepšila o 95 stotín.
