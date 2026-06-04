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Zapletalová zvíťazila v Ríme vo svetovom výkone roka 52,58
Zapletalová v Ríme triumfovala v silnejšej konkurencii, aká bola štyri dni predtým v marockej metropole.
Autor TASR,aktualizované
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Rím 4. júna (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 m prek. vo svetovom výkone roka 52,58 s. Zároveň opäť posunula aj vlastný národný rekord.
Zapletalová nadviazala na svoj výkon z nedele, kedy v Rabate vo svojom sezónnom debute taktiež zvíťazila vo svetovom maxime a slovenský rekord posunula na 52,82. Do prvej trojky sa na mítingoch najprestížnejšieho atletického seriálu dostala piatykrát v kariére. Víťazka ankety Športovec roka 2025 na Slovensku sa navyše v historických tabuľkách posunula už na 12. priečku.
Zapletalová v Ríme triumfovala v silnejšej konkurencii, aká bola štyri dni predtým v marockej metropole. Na druhom mieste za ňou dobehla strieborná z OH 2024 v Paríží Američanka Anna Cockrellová (52,77), tretia bola Jamajčanka Rushell Claytonová (53,14). Štvrté miesto obsadila bývalá svetová rekordérka Dalilah Muhammadová z USA (53,39) a až šieste ďalšia Američanka Jasmine Jonesová (53,92), ktorá Zapletalovú zdolala minulý rok v septembri na MS v Tokiu a získala striebro. Slovenská atlétka rovnako ako v Rabate začala rozvážne a postupne stupňovala tempo a na šachovnici odolala aj finišu Cockrellovej.
„Začiatok sezóny je pre mňa bláznivý. Vôbec som nemyslela na to, že do nej môžem vstúpiť dvoma národnými rekordmi. Je to úžasné, užívam si to. Prechod z haly pod holé nebo bol pre mňa výzva, preto som tak prekvapená, ako sa to podarilo. Sústredím sa primárne na majstrovstvá Európy v Birminghame, no chcem sa neustále zlepšovať. V tomto smere na seba vyvíjam tlak,“ povedala Zapletalová podľa oficiálnej stránky Diamantovej ligy.
Zapletalová nadviazala na svoj výkon z nedele, kedy v Rabate vo svojom sezónnom debute taktiež zvíťazila vo svetovom maxime a slovenský rekord posunula na 52,82. Do prvej trojky sa na mítingoch najprestížnejšieho atletického seriálu dostala piatykrát v kariére. Víťazka ankety Športovec roka 2025 na Slovensku sa navyše v historických tabuľkách posunula už na 12. priečku.
Zapletalová v Ríme triumfovala v silnejšej konkurencii, aká bola štyri dni predtým v marockej metropole. Na druhom mieste za ňou dobehla strieborná z OH 2024 v Paríží Američanka Anna Cockrellová (52,77), tretia bola Jamajčanka Rushell Claytonová (53,14). Štvrté miesto obsadila bývalá svetová rekordérka Dalilah Muhammadová z USA (53,39) a až šieste ďalšia Američanka Jasmine Jonesová (53,92), ktorá Zapletalovú zdolala minulý rok v septembri na MS v Tokiu a získala striebro. Slovenská atlétka rovnako ako v Rabate začala rozvážne a postupne stupňovala tempo a na šachovnici odolala aj finišu Cockrellovej.
„Začiatok sezóny je pre mňa bláznivý. Vôbec som nemyslela na to, že do nej môžem vstúpiť dvoma národnými rekordmi. Je to úžasné, užívam si to. Prechod z haly pod holé nebo bol pre mňa výzva, preto som tak prekvapená, ako sa to podarilo. Sústredím sa primárne na majstrovstvá Európy v Birminghame, no chcem sa neustále zlepšovať. V tomto smere na seba vyvíjam tlak,“ povedala Zapletalová podľa oficiálnej stránky Diamantovej ligy.
Diamantová liga v Ríme - výsledky:
Ženy
400 m prek.: 1. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 52,58 s - svetový výkon roka, 2. Anna Cockrellová (USA) 52,77, 3. Rushell Claytonová (Jam.) 53,14
Poradie v disciplíne - 400 m prek. žien (po 2 zo 6 pretekov):
1. ZAPLETALOVÁ 16 b., 2. Cockrellová 14, 3. Claytonová 12
Ženy
400 m prek.: 1. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 52,58 s - svetový výkon roka, 2. Anna Cockrellová (USA) 52,77, 3. Rushell Claytonová (Jam.) 53,14
Poradie v disciplíne - 400 m prek. žien (po 2 zo 6 pretekov):
1. ZAPLETALOVÁ 16 b., 2. Cockrellová 14, 3. Claytonová 12