Zapletalovej ubudne najväčšia súperka, Bolová sa rozhodla bežať 800 m
Na 800 m súťaží ďalšia Slovenka Gabriela Gajanová, ktorá získala na ME 2024 v Ríme v tejto disciplíne striebro.
Autor TASR
Paríž 10. októbra (TASR) - Slovenskej atlétke Emme Zapletalovej ubudne v nasledujúcej sezóne najväčšia súperka. Dvojnásobná a úradujúca majsterka sveta na 400 m prekážok Femke Bolová prekvapila atletický svet oznámením, že od roku 2026 presedlá na 800 m.
„Prekážkovej štvorstovke vďačím za nezabudnuteľné spomienky a za to, že zo mňa spravila športovkyňu, akou som dnes. Túžba objavovať, kde sú moje limity, ma však ženie ďalej. Osemstovka bude úplne nová, vzrušujúca výzva, pretože si vyžiada nové sily, stratégie a odolnosť. Mojou ambíciou v novej disciplíne nie je iba súťažiť, ale dostať sa v nej na najvyššiu možnú úroveň a byť v nej úspešná,“ uviedla Bolová podľa European Athletics.
Rozhodnutie svojej zverenky podporil aj tréner Laurent Meuwly. „Femke vždy hľadala nové výzvy. Veríme, že krok, sila a mentalita jej pomôžu prispôsobiť sa osemstovke a presadiť sa v nej vo svetovej konkurencii,“ citoval Meuwlyho Slovenský atletický zväz.
Holanďanka podľa týchto vyjadrení zrejme nebude obhajovať na ME 2026 v Birminghame zlato z Ríma 2024 na 400 m prekážok. Toto rozhodnutie pasuje do roly európskej jednotky slovenskú rekordérku Emmu Zapletalovú, bronzovú medailistku z MS v Tokiu.
