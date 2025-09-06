< sekcia Šport
Zary podpísal s Calgary nový 3-ročný kontrakt na 11,3 milióna dolárov
Autor TASR
Calgary 6. septembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Connor Zary podpísal nový trojročný kontrakt s klubom NHL Calgary Flames. Ten mu prinesie spolu 11,325 milióna amerických dolárov, priemerne 3,775 milióna za sezónu.
Dvadsaťtriročný Zary mal status obmedzeného voľného hráča, v minulej sezóne nazbieral 27 bodov (13+14) v 54 stretnutiach. V NHL má celkovo na konte 117 duelov v drese Calgary s bilanciou 27 gólov a 61 bodov. S Kanadou získal v roku 2021 striebro na juniorských MS, pripomenul portál TSN.
