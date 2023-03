Zasahujúcu policajtku v prípade smrti Atkinsona uznala porota vinnou

Londýn 17. marca (TASR) - Britskú policajtku Mary Ellen Bettleyovú-Smithovú uznala porota vinnou z hrubého pochybenia v prípade zásahu voči bývalému futbalistovi Dalianovi Atkinsonovi. Disciplinárna komisia policajného zboru jej však dovolila ponechať si svoje zamestnanie.



Bettleyová-Smithová trikrát udrela obuškom niekdajšieho útočníka Aston Villy po tom, ako ho počas incidentu v auguste 2016 jej policajný kolega kopol do hlavy a použil paralyzér. Dôstojníčke z West Mercia mohla komisia odobrať policajný odznak aj po tom, ako ju v trestnom konaní oslobodili od obvinenia z ublíženia na zdraví. "Správanie Bettleyovej-Smithovej bolo síce neadekvátne, ale jej úloha bola iba vedľajšia v porovnaní s konaním jej kolegu," uviedol na pojednávaní prokurátor Dijen Basu.



Jej kolegu Benjamina Monka súd pred dvomi rokmi odsúdil na osem rokov väzenia za neúmyselné zabitie futbalistu. Monk tvrdil, že sa bránil a bál sa o svoj život po tom, ako sa mu Atkinson vyhrážal a rozbil sklenenú výplň dverí. V decembri 2021 sa šéfka tamojšieho policajného zboru Pippa Millsová ospravedlnila Atkinsonovej rodine a povedala, že jej je to veľmi ľúto. "Policajná uniforma neposkytuje policajtom imunitu, aby sa správali nezákonne alebo zneužívali svoje právomoci," napísala Millsová.



Monkovo odsúdenie bolo v Británii raritou. Právny zástupca Atkinsonovej rodiny uviedol, že je to po prvý raz za viac ako 30 rokov, čo slúžiaceho policajta odsúdili za neúmyselné zabitie v súvislosti so svojimi povinnosťami. Informácie priniesla agentúra AP.