Zásahy Bennacera a Ibrahimoviča dostali AC Miláno na post lídra ligy

Bologna 24. októbra (TASR) - Futbalisti AC Miláno sa dostali priebežne na čelo Serie A po sobotnom víťazstve 4:2 v 9. kole na pôde Bologne. Postarali sa o to v závere gólmi Ismael Bennacer a Zlatan Ibrahimovič. Pred druhým Neapolom majú Milánčania jednobodový náskok, ale ten má zápas na pôde AS Rím k dobru.



Domáci hrali v zápase viac ako polhodinu oslabení o dvoch vylúčených hráčov, bojovali, ale v závere tlak hostí už neustáli. Miláno vyhralo polčas 2:0, keď v 20. minúte videl prvú červenú obranca Adama Soumaoro. Na začiatku druhého polčasu si dal po rohu hlavou nešťastný vlastný gól Ibrahimovič a domáci dokázali vyrovnať o tri minúty vďaka Musovi Barrowovi. V 58. minúte ale prišla druhá červená karta pre Bolognu, predčasne musel z ihriska Roberto Soriano a hostia v závere strhli výhru na svoju stranu. Najprv v 84. minúte presne z voleja spoza šestnástky k pravej tyči zamieril Bennacer a dielo skazy pre domácich dokonal 40-ročný "Ibra" v 90. minúte. "Je to ten typ strely, ktorý 10-krát vyskúšate a možno sa podarí raz. Dobre som to trafil a je to gól, ktorý rozhodol, som preto šťastný," citovala agentúra AP Bennacera.



"V zápase sme sa trápili, pretože sme si po prvom polčase mysleli, že už je rozhodnuté. Keď prestanete hrať, je to veľké riziko. Našťastie sme mali dostatok kvality, aby sme sa dokázali vrátiť na správny smer," vyjadril sa tréner "rossoneri" Stefano Pioli. Kouč Bologne Siniša Mihajlovič bol po zápase proti klubu, ktorý v rokoch 2015 až 2016 trénoval, nahnevaný na dve červené karty. Svojmu tímu ale vzdal hold. "Už sa viac o rozhodcoch nechcem baviť. Keď sme boli jedenásti, boli sme lepší ako Miláno. Chlapci môžu byť hrdí na svoj výkon, ako dnes hrali. Stratili sme síce body, ale hráči dodržiavali hernú taktiku a vyhrali sme na ducha a odvahu," uviedol bývalý kouč srbskej reprezentácie.