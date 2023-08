Zaslúžená výhra, povedal Polievka po víťazstve

Dunajská Streda 27. augusta (TASR) - Futbalisti Banskej Bystrice po dlhých desiatich rokoch slávili víťazstvo v Dunajskej Strede, keď v 5. kole Niké ligy vyhrali na pôde vicemajstra 2:1. Po treťom triumfe za sebou sa posunuli v tabuľke na 4. miesto, keď preskočili práve svojho sobotňajšieho súpera.



Paradoxne, tri body pre pre Banskú Bystricu zariadili bývalí hráči DAC - Martin Rymarenko i Róbert Polievka pôsobili v minulosti v žlto-modrom drese. "Zaslúžili sme vyhrať. Možno to znie sebavedomo, ale za prvý polčas sme zaslúžili získať tri body," povedal Polievka. "Nevedel som, že Dukla vyhrala na pôde Dunajskej Stredy po desiatich rokoch, my si vážime každé víťazstvo. Bolo dôležité, že pred zápasom sme uverili, že môžeme vyhrať. Počuli sme veľa kritiky na naše mužstvo, ukázali sme, že kritika bola neprávom. Mužstvo ukázalo, na čo má a som rád, že sme zvíťazili."



Kapitán Dukly bol hlavnou postavou zápasu, keďže na prvý gól prihral a druhý sám strelil. Mohol skórovať už v 40. minúte, ale jeho pokus z pokutového kopu chytil domáci brankár Aleksandar Popovič. "Vďaka patrí hlavne chalanom, podporovali ma. Za posledné týždne som mal na sebe veľa. Nebyť ich, dnes by sa mi to nepodarilo. Po nepremenenej penalte som zostal stále pokojný, ale vnútorne ma to škrie. Je to krajšie, vyhrať proti Dunajskej Strede gólom, keď ho dáte ako útočník. Teším sa, som hrdý na mužstvo a ideme ďalej," dodal Polievka.



Banská Bystrica bola na súpera takticky pripravená, Dunajskú Stredu nepúšťala do vyložených šancí: "Snažili sme sa plniť to, čo od nás tréner chcel. Týždeň sme sa pripravovali na to, čo nás čaká. Do bodky sme splnili to, načo sme sa pripravovali. Boli sme nebezpeční v ofenzíve, to bolo kľúčové. Dunajská má obrovskú kvalitu, hrá kombinačný futbal, doma je ešte silnejšia. Dnes sme dokázali jej silu eliminovať. Šťastie sa priklonilo na našu stranu. Získali sme pekné tri body."



Strelcom prvého gólu Banskej Bystrice bol Martin Rymarenko, ktorého taktiež teší trojbodový zisk: "Je to pre nás pekný úspech. Prišli sme sem s cieľom pobiť sa o tri body. Bol to dobrý zápas, sme radi, že sa nám podarilo zvíťaziť. Išli sme do Dunajskej Stredy s nejakým zámerom a podarilo sa. DAC sme nepúšťali do vyložených šancí." Dukla poskočila na štvrté miesto tabuľky, hráči to však príliš nevnímajú.: "Stále je to len piate kolo, na tabuľku ešte nepozeráme. Nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Ideme od zápasu k zápasu. Nabudúce hráme doma s Ružomberkom a chceme potvrdiť tri body."



DAC utrpel prvú prehru v sezóne. Za sebou mal vydarené zápasy, avšak proti Dukle vyšiel naprázdno. "Išli sme do zápasu po dobrom týždni. Vyhrali sme v Zlatých Moravciach, v Gabčíkove a postúpili sme v pohári. Tešili sme sa na domáci zápas, po dlhšej dobe sme hrali konečne na domácom štadióne. Chceli sme fanúšikom ukázať niečo iné, ako sme ukázali. Mrzí nás to. Zsolt Kalmár sa rozlúčil, bolo to pekné, ale na ihrisku nebolo dobré to, čo sme predviedli. Musíme sa z toho poučiť. Máme dôležitý zápas v Trenčíne pred reprezentačnou pauzou," uviedol domáci stredopoliar Christián Herc, podľa ktorého zmarená penalta mužstvo nepovzbudila: "Prvý polčas bol dosť otvorený. Na konci kopala Bystrica penaltu, Popovič ju skvele chytil. To nás malo nakopnúť. Prvý polčas z našej strany tiež nebol ideálny. Potom sme dali prvý gól. Nemôže sa však stať, že brankár chytí penaltu, dáme gól na 1:0, hráme pred našimi fanúšikmi a my si necháme utiecť tri body. Boli sme výborne pripravení, kondične, takticky. Na ihrisku sme však nepredviedli to, čo sme trénovali."



V uplynulých týždňoch DAC opustil najprv Zsolt Kalmár a neskôr aj kanonier Nikola Krstovič. Proti Dukle tak v mužstve žlto-modrých chýbal líder, ktorý by zavelil k víťazstvu. "Obaja boli výborní na ihrisku aj mimo neho. Určite budú chýbať, chýbali aj proti Dukle. Už tu nie sú, musíme sa pozerať, ako ďalej. Obom fandím, nech sa presadia a sú šťastní, ale už nám nepomôžu. Musíme nájsť dvoch takých dôležitých hráčov, aby sme nadviazali na predchádzajúce výsledky. Dúfam, že táto prehra nás nakopne a pôjdeme správnou cestou," dodal Herc.







