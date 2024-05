Zaslúžený triumf severanov. Švédi si poradili s Kazachstanom

Kazachstan - Švédsko 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)



Góly: 46. Beketajev (Rymarev, Starčenko) – 11. M. Johansson (Burakovsky, Brodin), 36. L. Johansson (Frödén, Pettersson), 42. Zetterlund (Lundeström). Rozhodcovia: Fraňo (ČR), Pearce (Kan.) – Briganti (USA), Hofer (Nem.), vylúčení: 3:2 na 2 min., navyše Muchametov 5+DKZ za seknutie, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 5378 divákov.



Kazachstan: Bojarkin – Metalnikov, Beketajev, Orechov, Danijar, Dichanbek, Breus, Koroljov, Gajtamirov – Rymarev, Omirbekov, Starčenko – Michajlis, Muchametov, Muratov – Musorov, Šulga, Paňukov – Rachmanov, Bojko, Asetov



Švédsko: Ersson – Karlsson, Hedman, Dahlin, Brodin, Heed, Pettersson, Bengtsson – Kempe, Eriksson Ek, Raymond – Burakovsky, Holmberg, M. Johansson – Zetterlund, Lundeström, Sörensen – Frödén, L. Johansson, Grundström – Friberg

hlasy po zápase /IIHF/:



Jesper Froden, útočník Švédska: "Dnes tam bolo pár momentov, keď sme mohli zostať trošku dlhšie sústredení. Chceme, aby sa proti nám hralo ťažko, takže musíme zlepšiť defenzívu, hrať múdrejšie s pukom a robiť lepšie rozhodnutia. Ale bola to aj zábava, hrali sme dobre a máme veľa hráčov, ktorí dokážu bodovať."



Batyrlan Muratov, útočník Kazachstanu: "Bolo pekné hrať proti Karlssonovi a Hedmanovi, užili sme si to. Je to pre nás dobré, ale musíme byť pripravení na ďalšie zápasy. Musíme zlepšiť presilovky a premieňať šance."

tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 4 4 0 0 0 19:5 12



2. SLOVENSKO 4 2 1 0 1 19:12 8



3. Lotyšsko 4 1 2 0 1 11:14 7



4. Nemecko 4 2 0 0 2 16:17 6



5. USA 3 1 0 1 1 12:11 4



6. Francúzsko 3 1 0 1 1 7:8 4



7. Kazachstan 4 1 0 0 3 6:12 3



8. Poľsko 4 0 0 1 3 7:18 1

Ostrava 16. mája (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili vo štvrtkovom stretnutí B-skupiny MS v Ostrave nad Kazachstanom 3:1. Po štyroch dueloch majú na konte plný počet 12 bodov a sú na čele skupiny o štyri body pred Slovenskom, tretí Lotyši strácajú päť bodov.Ďalší zápas na šampionáte odohrajú Kazachovia v piatok o 16.20 proti Nemecku, Švédsko nastúpi po dni voľna v sobotu o 12.20 proti Lotyšsku.Švédi mali celý zápas pod kontrolou, no trápila ich koncovka. V prvej tretine zasypali severania svojho súpera mnohými strelami, no za brankára Nikitu Bojarkina zapadla len strela Marcusa Johanssona. Kazachovia boli v ofenzíve bezzubí, po 40 minútach vyslali na Samuela Erssona len šesť striel. Tre Kronor poslal do dvojgólového vedenia Linus Johansson. V tretej tretine hneď v úvode pridal tretí gól Fabian Zetterlund a Švédov nasmeroval za zaslúženým triumfom. Ten nezmaril ani Adil Beketajev, keď v 46. minúte skorigoval výsledok./vyslaní redaktori TASR wr hm/