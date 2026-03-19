Zastavme hulvátstvo
Slovenský basketbal sa pridal k českému v projekte Bez faulu.
Autor OTS
Bratislava 19. marca (OTS) - Slovenská basketbalová asociácia (SBA) sa pridala k významnému projektu Českej basketbalovej federácie (ČBF) s názvom Bez faulu. Slovenská verzia kampane takisto zaostrí na témy slušného a kultivovaného správania v športovom prostredí. SBA sa nielen inšpiruje, ale bude iniciovať vlastné aktivity.
V stredu 18. marca na tlačovej konferencii vo filmovom štúdiu Silencio v pražských Holešoviciach, podpísali prezident ČBF Zdeněk Bříza a prezident SBA Michal Ondruš memorandum o spolupráci.
Projekt českého basketbalu Bez faulu podporuje lepšie prostredie v športe a upozorňuje na dôležitosť edukácie dospelých, ktorí vychovávajú deti. Kampaň primárne cieli na mládežnícky basketbal: na rodičov detí, trénerov i rozhodcov. Hlavnou myšlienkou je snaha o potlačenie a eliminovanie nevhodného a vulgárneho správania v basketbalovom prostredí. Tvorcovia apelujú na boj proti agresívnym prejavom a vulgárneho vystupovania divákov (rodičov) na adresu trénerov, rozhodcov alebo mládežníckych hráčov a hráčok.
“Začiatok spolupráce považujem za významný míľnik v našom basketbale. Na basketbalových palubovkách sa často stretávame s nevhodným správaním, ktoré je aj súčasťou detských a mládežníckych zápasov či tréningov. To nás prinútilo zamyslieť sa, čo by sme mali urobiť. V Česku popritom spustili projekt Bez faulu. Našli sme spoločnú reč s ČBF a pridávame sa k tomuto projektu. Chceme tvoriť aj vlastné koncepty na domácej scéne,” uviedol prezident SBA Michal Ondruš.
V Česku reštartovali projekt v závere kalendárneho roka 2023. Obsahuje viacero segmentov. Prioritou je zlepšenie športového prostredia, aby deti so športom nekončili, ale aby ich bavil a stúpala členská základňa. Projekt má tiež charitatívnejšie rozmery. Témami sú však i udržateľnosť a životné prostredie, kde už je SBA aktívna.
“Myšlienka projektu Bez faulu je absolútne výnimočná a SBA sa k nej pripojí s obrovským nadšením. Presne vystihuje hodnoty, ktoré chceme v slovenskom basketbale dlhodobo budovať. Chceme nadviazať na úspešné základy z českej strany a do slovenskej kampane mienime vniesť vlastnú marketingovú kreativitu a unikátne nápady, aby sme projekt prirodzene prispôsobili nášmu domácemu prostrediu,“ vyjadril sa marketingový manažér SBA Vladimír Janček.
“Projekt Bez faulu zažil v Česku reinkarnáciu. Pod svoje krídla si ho pred časom vzala Michaela Veselá a vďaka nej prerástol basketbalové prostredie u nás. Teraz mieri aj za hranice. Teší nás, že SBA sa k nám pridáva a bude sa tiež zaoberať mnohými témami. Kluby v Česku, aj keď nie všetky, si dobre uvedomujú dôležitosť týchto tém, a preto sa ich snažíme stále aktivovať,“ doplnil marketingový riaditeľ ČBF Martin Peterka.
Foto: SBA
V českom basketbale vytvorili Desatoro pravidiel, ktoré sú súčasťou kampane a apelujú na návštevníkov športových zápasov. Medzi nimi sú: odhodenie ega pred vstupom do haly, slušné fandenie a správanie na tribúne, rešpekt k rozhodcom, či inšpirovanie detí, ktoré športujú v prvom rade pre radosť.
“Potešilo nás, že sa SBA ozvala a vidí v našom projekte veľký zmysel. Je dôležité, aby sa v športovom prostredí nastavovali pravidlá, aby ľudia medzi sebou komunikovali a negatívne veci nezostali bez povšimnutia. Musíme sa k sebe správať slušne. V Desatore sa spočiatku všetko začínalo slovom nie: nerobte, nehádžte, nebehajte. Hovorila som si, že to musíme zmeniť a ľuďom to predstaviť pozitívne: hrajte, milujte, hovorte spolu, majte radi basketbal,“ priblížila Michaela Veselá, manažérka CSR programov v ČBF.
V Česku je tvárou projektu Bez faulu ikonický herec Ivan Trojan, ktorý účinkuje aj vo video spotoch. Tvárou slovenskej verzie kampane bude herec Juraj Loj.
“Projekt je zameraný na to, aby deti neodchádzali zo športu kvôli hulvátskemu správaniu v hľadisku alebo u trénerov. To, že sa k tomuto SBA pripojila je skvelé. Partnerom bude Juraj Loj, ktorý je pre mňa charizmatický a charakterný človek. Je mojim veľkým kamarátom a teraz bude aj spojencom v basketbale,“ vyhlásil obľúbený herec Ivan Trojan.
ČBF zapojila do projektu ďalšie osobnosti. Hosťom poslednej tlačovej konferencie bol legendárny futbalista Vladimír Šmicer.
“Narodil som sa v Československu. Považujem za dôležité, že ČBF a SBA začnú spolupracovať na tomto projekte. Agresivita v spoločnosti a na športových zápasoch, na palubovke, v šatni medzi deťmi, to sú všetko problémy, o ktorých sa musí rozprávať a nemôžeme ich ignorovať. Verím, že sa zlepší prostredie a atmosféra na zápasoch,“ uzavrel Vladimír Šmicer.
