Zástupcovia kolektívnych športov s iniciatívou, Rojko: Máme 5 pilierov

Poprad 17. októbra (TASR) - Zástupcovia volejbalu, basketbalu, hádzanej a florbalu vypracovali spoločnú iniciatívu na rozvoj svojich športov. Podľa prezidenta Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Mareka Rojka je cieľom vylepšiť tréningovú infraštruktúru u týchto halových športov, zabezpečiť vzdelávanie koučov a odborníkov, či získať podporu v účasti reprezentácii na domácich, alebo zahraničných podujatiach.



"Zastupoval som vo výkonnom výbore Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) halové kolektívne športy. Pripravili sme projekt na najbližších osem rokov, ktorý je schválený na pôde SOŠV a je to v tejto chvíli na úrovni ministerstva. My sme spravili férovo projekt. Sú za tým štyri športové zväzy, tri olympijské a florbal ako najväčší neolympijský šport a veľmi rozšírený, ktorý je populárny hlavne na školách na Slovensku. Máme 5 pilierov, do ktorých chceme naliať aj investície, ale nie sú to milióny eur. Chceme investovať peniaze do športovcov a trénerov, to sú pre nás dve cieľové skupiny. Treťou sú tréningové haly, ktoré bude unifikované, jednoduché a postaví ich jeden zhotoviteľ naprieč celou krajinou," uviedol Rojko na konferencii Šport a spoločnosť v Poprade.



Prezident SVF sa vyjadril k všetkým piatim bodom. Jedným z nich je zaradenie kolektívnych halových športov do samostatného projektu priamej finančnej podpory. "My sme mali ambície byť v TOP tíme, že by si každý vybral jedno reprezentačné družstvo, ktoré by tam bolo zaradené. Myslím, že to úplne na stole teraz nie je, ale vybavili sme projekt, chceli by sme ročnú investíciu do týchto vybraných reprezentačných družstiev. Peniaze by išli na trénerov a hráčov, alebo hráčky v tých tímoch, aby mali motiváciu a zabezpečenie." Druhým pilierom je zainvestovať v každom tomto športe do desiatich koučov, ktorí budú profesionálnymi, buď v rámci národného športového centra, alebo v rámci zväzu ako zamestnanci. "Trénerov by vybral športový zväz a boli by to profesionáli v rámci mládeže, ktorí by zodpovedali za určité lokality. Ku koučom ešte aj vzdelávanie, pretože akreditáciu na najvyššie vzdelávanie majú iba univerzity. My chceme, aby aj zväzy mali a mohli zorganizovať diaľkové štúdium trénerov. Plus aj celoživotné vzdelávanie, ako sú zahraničné stáže a podobne."







Zväzy žiadajú aj podporu pre účasť reprezentácii na podujatiach. "To už sa trošku deje. Od februára, keď vzniklo ministerstvo, cítime nejakú podporu. Boli by sme radi, aby to platilo, aj keď hráme mimo Slovenska," zdôraznil Rojko.



Štvrtým pilierom je tréningová infraštruktúra. Cieľom je vybudovať tri alebo štyri haly počas 4-6 rokov, ktoré by boli rozmiestnené po celom Slovensku. "Momentálne máme plán, aby to bolo v Bratislave a na západnom, strednom a východnom Slovensku. Nech to je férové. Postaviť halu, kde dáte tri ihriská - volejbalové, basketbalové, hádzanárske, florbalové a neviem ešte aké. Môže tak naraz trénovať veľká skupina športovcov. My máme katastrofálne tréningové podmienky a sme toho názoru, že futbal, hokej aj tenis prešli za uplynulých 30 rokov veľkými investíciami do infraštruktúry. Postavili sa nové štadióny, alebo sa niektoré rekonštruovali. No halové kolektívne športy sa robia v školských priestoroch a tá infraštruktúra bola takisto zanedbaná. Toto potrebujeme zlepšiť."



Piatym a záverečným bodom je podpora ďalších olympijských disciplín v týchto športoch. "My máme plážový volejbal a basketbal 3x3. Sú pod našimi zväzmi a tam by sme radi cielene zobrali vrcholových športovcov, ktorých v podstate dáme do toho tímu a tí budú podporovaní 4-8 rokov. Je to udržateľné aj preto, lebo je tam aj spravodlivá spätná väzba. Každé dva roky by bolo vyhodnotenie, kde by sa pozeralo na splnenie cieľa. Ak ste ho dosiahli, dostávate peniaze ďalej, keď nie získate o polovicu menej. Aby to bolo spravodlivé, čo sa týka športových výsledkov," skonštatoval Rojko.