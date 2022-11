Zástupcovia Messiho údajne rokovali o jeho návrate do Barcelony

Barcelona 5. novembra (TASR) - Zástupcovia argentínskeho futbalistu Lionela Messiho sa podľa portálu football-espana.net stretli v Katalánsku s vedením FC Barcelona. Podľa zdroja diskutovali o možnom návrate útočníka do španielskeho veľkoklubu.



Na stretnutí sa údajne zišli Alex Hernandez, brat trénera FCB Xaviho, Messiho brat Rodrigo a Fernando Solanas, ktorý je v FC Barcelona odborník na zmluvy a manažment značky. Strany mali diskutovať o detailoch zmluvy Argentínčana v prípade jeho návratu do tábora Barcy.



Vedenie Barcelony viackrát uviedlo, že cieľom klubu je vrátiť Messiho do tímu, objavili sa informácie, že k prestupu by mohlo dôjsť už v zimnom prestupovom období. Podľa niektorých médií však Messi nechce opustiť PSG bez toho, aby nezískal významnú trofej.