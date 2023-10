Zástupcovia UEFA vyjadrili spokojnosť s prípravou ME 2025 na Slovensku

Bratislava 11. októbra (TASR) - V uplynulých dňoch pricestovala na Slovensko delegácia z Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá absolvovala prvú oficiálnu kontrolu v súvislosti s organizáciou šampionátu hráčov do 21 rokov v roku 2025.



Prvýkrát od prechodu na model so 16-timi účastníkmi záverečného turnaja sa európsky šampionát odohrá iba v jednej krajine. Slovenský futbalový zväz (SFZ) preto zriadil dcérsku spoločnosť SFZ Event, ktorá zastrešuje celú organizáciu ME. Viac ako 20 mesiacov pred samotným podujatím navštívili Slovensko i zástupcovia UEFA a spolu s pracovníkmi SFZ Event kontrolovali celkovú infraštruktúru od štadiónov cez hotely až po tréningové ihriská.



"Išlo o prvú zo štyroch oficiálnych a plánovaných návštev zo strany UEFA kvôli organizácii šampionátu. Cieľom bolo zistiť aktuálny stav štadiónov a tréningových ihrísk, ktoré sme nahlasovali ešte v rámci predkladania ponuky na organizáciu šampionátu a tiež hotelov, ktoré budú využívané jednotlivými družstvami, rozhodcami a zástupcami UEFA," priblížila dvojtýždňovú prítomnosť zástupcov UEFA výkonná riaditeľka spoločnosti SFZ Event Mária Berdisová, ktorá je tiež členkou výkonného výboru SFZ.



Organizátori dostanú po návšteve od UEFA vypracovaný report, ktorý ukáže, aká je aktuálna situácia infraštruktúry z ich pohľadu a tiež informáciu, čo je potrebné na štadiónoch vylepšiť, prípadne dobudovať tak, aby dejiská spĺňali vysoký štandard, ktorý UEFA požaduje.



"Prvá návšteva zástupcov UEFA bola bez komplikácií, identifikovali sme si body, na ktorých bude potrebné ďalej popracovať. Nejde však o žiadne zásadné záležitosti, ktoré by ohrozili konanie šampionátu v niektorom z navrhovaných miest. Vo všeobecnosti vyjadrili spokojnosť s našou futbalovou infraštruktúrou a pripravenosťou hostiť záverečný turnaj," uviedla pre SFZ Berdisová.



Na verejnosti sa objavili informácie o tom, že štadión v Prešove, kde sa má odohrať viacero zápasov, nebude v čase konania šampionátu dokončený. Výkonná riaditeľka SFZ Event ale dôvod na obavy momentálne nevidí: "Téma zmeny niektorého z dejísk šampionátu aktuálne nie je na stole. Samozrejme, sme pripravení aj na situáciu, ak by výstavba štadióna v Prešove nenapredovala dohodnutým tempom. V tejto chvíli však všetko ide, aj keď s miernym sklzom, podľa plánu."



Výraznejšími zmenami musia prejsť štadióny v Trenčíne a Žiline. Celý šampionát sa totiž musí odohrať na prírodných alebo hybridných trávnikoch. "Našou úlohou v blízkom období bude tiež pripraviť katalóg hotelov a k nim prislúchajúcich tréningových ihrísk, z ktorých si budú účastníci záverečného turnaja vyberať. Musí spĺňať prísne kritériá - hotely musia byť minimálne štvorhviezdičkové, musia mať wellness náležitej kapacity, dostatočný počet izieb a napríklad vzdialenosť tréningového ihriska môže byť v krajnom prípade a pri tréningovej ploche vysokej kvality maximálne 30 minút. Ideálne je to ale do 20 minút. Jednotlivé hotely a tréningové plochy už máme viac-menej vytypované a taktiež sme ich s pracovníkmi UEFA navštívili," vysvetlila výkonná riaditeľka.



Od marca tohto roka hrajú reprezentačné výbery jednotlivých krajín kvalifikačné stretnutia v deviatich kvalifikačných skupinách. Z nich vzíde 15 účastníkov finálového turnaja. Šestnástou krajinou bude Slovensko, ktoré je ako organizátor kvalifikované priamo. "Keďže šampionát organizujeme, ako hostiteľská krajina máme istú účasť na záverečnom turnaji. Boli by sme ale veľmi radi, ak by si fanúšikovia našli cestu na štadión i na prípravné zápasy, ktoré máme naplánované. Najbližší z nich odohrá naša reprezentácia už vo štvrtok 12. októbra v Košiciach proti Poľsku so začiatkom o 18.00 hodine," uviedla pre SFZ Berdisová.



Výkonná riaditeľka SFZ Event ďalej naznačila, v akých dátumoch by sa mohol samotný šampionát na Slovensku uskutočniť: "Náš návrh je, aby sa konal od 18. júna 2025 s finálovým zápasom 5. júla 2025. Predbežne stanovený je i čas žrebovania finálového turnaja a to na prelome novembra a decembra 2024. Na štadióny chceme prilákať čo najviac priaznivcov futbalu všetkých vekových kategórií a ceny samozrejme prispôsobíme možnostiam našich fanúšikov. Boli by sme radi, ak by sme štadióny zaplnili v čo možno najvyššej miere, na tom budeme usilovne pracovať."