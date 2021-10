Zástupkyňa EHF spokojná s Košicami, Klíma: Aréna je dobre pripravená

Zápasy ME v košickej F-skupine:



štvrtok, 13. januára: Rusko - Litva, Nórsko - Slovensko

sobota, 15. januára: Slovensko - Litva, Nórsko - Rusko

pondelok, 17. januára: Slovensko - Rusko, Litva - Nórsko

Košice 7. októbra (TASR) - Zástupkyňa Európskej hádzanárskej federácie (EHF) Alenka Cudermanová a aj predstavitelia nórskej výpravy sú spokojní s dejiskom základnej F-skupiny ME mužov (13.- 30. januára 2022). Podľa šéfa organizačného výboru pre Košice Miloslava Klímu sú prípravy na hádzanárske ME výrazne jednoduchšie než absolvoval pri organizácii hokejových šampionátov. "," poznamenal Klíma.Štvorčlenné základné skupiny ME budú rozdelené do maďarských miest Segedín (A-skupina), Budapešť (B) a Debrecín (C), zápasy skupín D a E sa budú hrať v Bratislave a Košice privítajú F-skupinu, v ktorej bude aj slovenský tím. Okrem neho sa v Steel aréne predstavia aj hráči Litvy, Ruska a Nórska.Nórska výprava už absolvovala inšpekčnú cestu do Košíc a rovnako ako zástupkyňa EHF nehlásila žiadne výhrady. "" prezradil Klíma.Organizátori budú intenzitu príprav postupne zvyšovať s blížiacim sa úvodom šampionátu: "," uviedol Klíma.Výpravy budú ubytované v dvoch hoteloch, z ktorých jeden z nich priamo susedí so Steel arénou. V nej sa uskutoční celkovo šesť zápasov, vstupenky na ne sú už v predaji. Diváci však musia počítať s prísnymi podmienkami vstupu: "," povedal Klíma.Ten je zároveň aj výkonný riaditeľ hokejového klubu HC Košice, ktorý hrá v Steel aréne domáce zápasy. V čase hádzanárskeho šampionátu bude prebiehať základná časť hokejovej extraligy, no chod klubu to nenaruší. "," uviedol šéf OV pre Košice.