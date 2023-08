Zathurecký po striebre na ME 18: Zlato snáď prinesú budúce generácie

Bratislava 11. augusta (TASR) - Slovenské tenistky sa z ME družstiev do 18 rokov vo francúzskom Granville vrátili domov so striebornými medailami. Družstvo v zložení Renáta Jamrichová (OZ Slávia Trnava), Nina Vargová a Ema Mravcová (obe TK Slovan Bratislava) nadviazalo na strieborné medaily z minulého roka.



Slovenky v kvalifikačnej skupine zdolalo Veľkú Britániu 2:1 a Francúzsko 2:1, vo finálovej skupine Poľsko 3:0 a Španielsko 2:1. Vo finále podľahlo Bulharsku 0:2. "Nadviazali sme na strieborné medaily z minulého roku, kedy pri ich zisku bola iba Nina Vargová. Musím dievčatá pochváliť za bojovnosť, húževnatosť a hlavne súdržnosť, ktorú predvádzali počas celých jedenástich dní. Zdolali sme tenisové veľmoci akými sú Veľká Británia, Francúzsko, Poľsko, Španielsko. Vo finále sme si veľmi verili, ale nevyšlo nám to, emotívny súboj so Španielskom, za ktorý hrala aj aktuálna majsterka Európy vo dvojhre Ariane Geerlingsová, nám zobral veľa psychických i fyzických síl. Hádam sa podarí získať zlaté medaily budúcej generácii," uviedol na tlačovej konferencii kapitán tímu Martin Zathurecký.







Najmladšia členka družstva, šestnásťročná Renáta Jamrichová dodala: "Dôležité bolo, že sme postúpili ako nasadené. Verili sme si, každý zápas som si užívala. Boli to super dva týždne."



Podobne si to užívala aj 18-ročná Nina Vargová, ktorá na podujatí štartovala aj vlani: "Bolo pre mňa super byť opäť v tíme Slovenska. Kľúčové pre nás bolo postúpiť z kvalifikačnej do finálovej skupiny, tým sme získali aj nasadenie. Oproti vlaňajšku bola teraz obhajoba striebra náročnejšia ako jeho vlaňajší zisk."







Tretia členka družstva Ema Mravcová (17) reprezentovala Slovensko po prvý raz. "Veľmi som si to užívala. Dúfam, že v budúcnosti budem ešte opäť hrať za Slovensko."



Na otázku TASR, či sa Slovensko bude v budúcnosti uchádzať o usporiadanie ME v niektorej mládežníckej kategórii, reagoval generálny sekretár slovenského tenisového zväzu Igor Moška: "Je zaužívané, že finálové skupiny sa organizujú na tradičných miestach. Získať takýto turnaj znamená mať rozpočet 300-400 tis. eur. Aktuálne je malá šanca, že by sme takýto turnaj mohli zorganizovať, v Piešťanoch však organizujeme kvalifikačný turnaj chlapcov."