Záujem o maratón je vysoký, príde aj obhajkyňa titulu Tanuiová
Košický maratón po dlhých rokoch nebude slúžiť zároveň aj ako majstrovstvá Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Medzinárodný maratón mieru v Košiciach čaká vstup do druhej storočnice svojej existencie. Najstarší maratón v Európe sa bude tento rok konať v nedeľu 5. októbra. Záujem verejnosti o podujatie je naďalej vysoký, organizátori už oznámili, že registrácia na všetky disciplíny je uzavretá.
Košický maratón po dlhých rokoch nebude slúžiť zároveň aj ako majstrovstvá Slovenska. Organizátori sa dohodli so Slovenským atletickým zväzom (SAZ), že tentokrát sa bude ako národný šampionát rátať polmaratón. „Asi by nebolo fér voči ostatným organizátorom, aby boli majstrovstvá Slovenska stále v Košiciach, ale práve preto sa tešíme, že organizujeme práve polmaratón. Myslím si, že na ideálnej trati budú mať naši atléti vytvorené výborné podmienky k tomu, aby atakovali svoje osobné rekordy a možno aj nejaké tie ďalšie rekordy podujatia. Uvedomujeme si, že tá najväčšia elita, čo sa týka hlavne mužskej kategórie, v tomto termíne uprednostnila maratóny a vynechávajú tak tieto majstrovstvá Slovenska. Sme však radi, že sa účastníci majstrovstiev Slovenska môžu pobiť o tituly na veľmi rýchlej trati a skvelom podujatí," povedal viceprezident SAZ Martin Tóth.
Majster sveta v chôdzi na 50 km z Pekingu 2015 sa na košických cestách opäť predstaví aj aktívne. Bude súčasťou olympijskej štafety. „V prvom rade sa veľmi tešíme, že Slovenský olympijský a športový výbor už niekoľko rokov môže byť inštitucionálnym partnerom košického maratónu. Vieme, že je to jedno z najprestížnejších podujatí, ktoré sa organizuje na Slovensku. Sme veľmi radi, že sme toho súčasťou. Takisto ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj tohto roku sme pripravili špeciálnu edíciu olympijskej štafety formátu V4, to znamená, že pobežia štyria športovci z krajín V4. Sú to samé skvelé športové mená, za Maďarský olympijský výbor to bude István Kovács, olympijský víťaz v boxe z Atlanty a bronzový medailista z Barcelony. Je to športová maďarská legenda. Za Český olympijský výbor to bude Martin Koukal, bežec na lyžiach, bronzový medailista z Vancouveru a majster sveta na 50 km. Poľsko bude reprezentovať Katarzyna Niedzwiedzka, ktorá súťaží v rýchlokorčuľovaní. Je to strieborná medailistka z olympiády zo Soči a bronzová z Vancouveru. No a Slovenský olympijský výbor budú reprezentovať rýchle nohy Mateja Tótha. Sme radi, že tento formát vlastne už bežíme tretíkrát a pevne verím, že takisto ako to máme radi my, už aj naše spriatelené národné olympijské výbory z V4 to považujú za veľmi dobrý formát spolupráce,“ uviedol generálny sekretár Jozef Liba.
V Košiciach sa predstavia na štarte opäť silné zahraničné mená. Príde aj obhajkyňa titulu Rebbeca Tanuiová z Kene, ktorá drží traťový rekord 2:21:08 h. Tento rok obsadila druhú priečku vo Viedni. Už po šiesty raz bude v Košiciach bežať 29-ročný Keňan Reuben Kerio. Trojnásobný víťaz MMM má osobný rekord 2:07:00 a naposledy obsadil v decembri 2024 v Honolulu druhé miesto.
