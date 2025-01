Záujemcovia o štart na Devín – Bratislava sa už môžu registrovať

Bratislava 22. januára (TASR) - Záujemcovia o štart na 77. ročníku TIPOS Národného behu Devín – Bratislava sa už môžu registrovať. Najstaršie slovenské športové podujatie sa uskutoční v nedeľu 13. apríla 2025 o 10.00 h. Trať bude merať 11,625 km.



Registrácia je možná na stránke predpredaj.zoznam.sk, do 16. marca je možné využiť výhodnejšie štartovné v hlavnom behu pre dospelých 24 eur. "Popularita bežeckých podujatí na Slovensku neustále rastie. Preto veríme, že počet bežcov na najstaršom organizovanom behu na Slovensku bude opäť veľmi vysoký," uviedol v tlačovej správe Peter Filo, PR manažér Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ), ktorá spoločne s hlavným mestom SR Bratislava podujatie organizuje.



Okrem pravidelných účastníkov rôznych bežeckých podujatí sa na populárny „Devín“ chystajú aj mnohí, pre ktorých je to aj vzhľadom na históriu tohto podujatia, jediný súťažný beh v roku. „TIPOS Národný beh Devín – Bratislava patrí medzi klenoty slovenského športu. Atmosféra pretekov je absolútne výnimočná, a preto by si ju nadšenci behu nemali nechať ujsť," pozval na podujatie Ladislav Križan, riaditeľ STaRZ a i tohto behu.



Vlani sa v Devíne postavilo na štart 4986 bežcov, čo bolo jednoznačne najviac od covidovej pandémie, ktorá na dva roky (2020, 2021) prerušila organizovanie podujatia. Po návrate do "normálu" štartovalo na Národnom behu Devín – Bratislava postupne 1837 (2022/bežalo sa namiesto apríla až v októbri), 3873 (2023) a 4986 (2024) bežkýň a bežcov. Organizátori preto veria, že opäť padne aspoň šesťtisícová hranica účastníkov ako v najlepších rokoch (2015, 2017, 2018, 2019). Rekordnú účasť zaznamenali v roku 2017 v jubilejnom 70. ročníku: na štart sa postavilo 6696 bežkýň a bežcov, pričom až 6020 s úmyslom popasovať sa s klasickou dlhšou traťou (len piati preteky nedokončili) a ďalších vyše šesť stoviek absolvovalo tzv. malý Devín spod Mosta Lanfranconi do centra hlavného mesta (2,6 km). Nebyť viacerých prerušení v histórii, napríklad v dôsledku II. svetovej vojny a prísne strážených hraníc v 50. a 60. rokoch minulého storočia, štartový výstrel by zaznel dokonca už 105-krát.



TIPOS Národný beh Devín – Bratislava bude už tradične súčasťou Bežeckého pohára SAZ, pričom deň jeho zrodu, 24. apríl 1921, je jeden zo siedmich pamätných dní slovenskej atletiky. V roku 2024 triumfovali na „Devíne“ Keňania Kennedy Rono a Philice-Cheboriot Kipkeriová, najlepší Slováci v cieli boli nádejný Filip Jančík (tretí) a Silvia Valová (druhá). Rekordéri v počte víťazstiev sú Slováci – u mužov vyhral 6-krát Martinčan Miroslav Vanko (1994, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008) a v kategórii žien 7-krát Alena Siptáková-Močáriová (1986, 1989, 1993, 1995, 1996, 1997, 2001).