< sekcia Šport
Zavedenie nového systému na meranie dĺžky skokov nateraz zrušili
Zmeny čelili kritike zo strany atlétov.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Svetová atletika (WA) sa rozhodla nateraz zrušiť zavedenie systému "odrazovej zóny" v skokanských disciplínach. Tradičnú dosku mali nahradiť kamery, ktoré by zmerali dĺžku skoku. Zmeny však čelili kritike zo strany atlétov.
Cieľom reformy malo byť zatraktívnenie disciplíny a zníženie počtu neplatných pokusov. Premiérové testovanie 40-centimetrovej zóny odrazu prebehlo na atletickom mítingu v Düsseldorfe. Víťazka Malaika Mihambová si síce zmeny pochvaľovala, no už predtým vystúpil proti zavedeniu systému hviezdny Američan Carl Lewis.
Nový systém by podľa atlétov mohol zapríčiniť, že z disciplíny vymizne jeden z podstatných technických prvkov pokusu, ktorým je správne načasovanie behu. „Snažíme sa načúvať výhradám športovcov, a preto sme sa rozhodli odložiť testovanie nového systému na neurčito. Formát sa síce páčil divákom, no medzi atlétmi nenašiel priaznivcov, to je pre nás najdôležitejšie,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie WA.
Cieľom reformy malo byť zatraktívnenie disciplíny a zníženie počtu neplatných pokusov. Premiérové testovanie 40-centimetrovej zóny odrazu prebehlo na atletickom mítingu v Düsseldorfe. Víťazka Malaika Mihambová si síce zmeny pochvaľovala, no už predtým vystúpil proti zavedeniu systému hviezdny Američan Carl Lewis.
Nový systém by podľa atlétov mohol zapríčiniť, že z disciplíny vymizne jeden z podstatných technických prvkov pokusu, ktorým je správne načasovanie behu. „Snažíme sa načúvať výhradám športovcov, a preto sme sa rozhodli odložiť testovanie nového systému na neurčito. Formát sa síce páčil divákom, no medzi atlétmi nenašiel priaznivcov, to je pre nás najdôležitejšie,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie WA.