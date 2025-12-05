Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zavedenie nového systému na meranie dĺžky skokov nateraz zrušili

Skok do diaľky.. Foto: TASR/AP

Zmeny čelili kritike zo strany atlétov.

Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Svetová atletika (WA) sa rozhodla nateraz zrušiť zavedenie systému "odrazovej zóny" v skokanských disciplínach. Tradičnú dosku mali nahradiť kamery, ktoré by zmerali dĺžku skoku. Zmeny však čelili kritike zo strany atlétov.

Cieľom reformy malo byť zatraktívnenie disciplíny a zníženie počtu neplatných pokusov. Premiérové testovanie 40-centimetrovej zóny odrazu prebehlo na atletickom mítingu v Düsseldorfe. Víťazka Malaika Mihambová si síce zmeny pochvaľovala, no už predtým vystúpil proti zavedeniu systému hviezdny Američan Carl Lewis.

Nový systém by podľa atlétov mohol zapríčiniť, že z disciplíny vymizne jeden z podstatných technických prvkov pokusu, ktorým je správne načasovanie behu. „Snažíme sa načúvať výhradám športovcov, a preto sme sa rozhodli odložiť testovanie nového systému na neurčito. Formát sa síce páčil divákom, no medzi atlétmi nenašiel priaznivcov, to je pre nás najdôležitejšie,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie WA.
