Zavedú sa nové skutkové podstaty dopingu, poslanci schválili novelu

Bratislava 26. novembra (TASR) - Do zákona o športe sa doplnia nové skutkové podstaty dopingu súvisiace s ochranou informátorov, tzv. whistleblowerov. Ide napríklad o odrádzanie od oznámenia dopingu príslušnému orgánu alebo pomstu za oznámenie dopingu zo strany športovca alebo inej osoby. Vyplýva to z novely zákona o športe, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili.



Zmeny sa majú zaviesť na základe požiadaviek nového Svetového antidopingového programu, a to najmä v podobe návrhu Svetového antidopingového kódexu 2021, čiže Kódexu 2021. Požiadavky majú byť implementované najneskôr do 1. januára 2021. V opačnom prípade by Slovensko podľa predkladateľov novely nadobudlo status nesúladu, ktorého dôsledkom by mohlo byť aj vyradenie našich športovcov z medzinárodných súťaží.



Súčasný zákon o športe má teda obsahovať len nevyhnutné zásahy v oblasti antidopingu. "Vzhľadom na neustály vývoj pravidiel Svetového antidopingového programu navrhujeme zúženie úpravy antidopingu v zákone o športe v takom rozsahu, aby všetky relevantné skutočnosti vo vzťahu k plneniu požiadaviek Svetového antidopingového programu a boja proti dopingu vyplývali najmä z platných predpisov Svetového antidopingového programu," uviedli predkladatelia.



Zriadiť sa majú nové komisie na konanie vo veci dopingu na prvom stupni a na druhom stupni, ktoré majú byť nezávislé finančne aj inštitucionálne od národných športových zväzov aj od národnej antidopingovej agentúry.



Podľa poslanca a predkladateľa novely Richarda Nemca (OĽANO) je Slovensko zaviazané rešpektovať svetový kódex a implementovať ho do zákona o športe. "Narovnali sme naše slovenské predpisy na medzinárodné. Keby sme to neurobili, mohlo by sa stať, že slovenskí športovci nebudú môcť štartovať na medzinárodných súťažiach," doplnil na štvrtkovom brífingu spolupredkladateľ úpravy Radovan Sloboda (SaS).



Nová legislatíva má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia, pričom niektoré ustanovenia majú byť účinné od 1. januára 2021.