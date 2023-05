V záverečnej nominácii nie je Beňo, Jedlička a Holešinský

Záverečná nominácia slovenskej reprezentácie na MS v Rige:



Brankári: Samuel Hlavaj (HC Slovan Bratislava), Dominik Riečický (HC Košice), Stanislav Škorvánek (HK Dukla Michalovce)



Obrancovia: František Gajdoš (HK Nitra), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj.), Mário Grman (HC Vítkovice Ridera/ČR), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Samuel Kňažko (Columbus Blue Jackets/NHL), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera/ČR), Dávid Mudrák (HKM Zvolen), Mislav Rosandič (Mountfield HK/ČR)



Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd.), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín), Marek Hrivík (Leksand IF/Švéd.), Libor Hudáček (HC Oceláři Třinec/ČR), Martin Chromiak (Ontario Reign/AHL), Miloš Kelemen (Arizona Coyotes/NHL), Andrej Kudrna (HC Litvínov/ČR), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav/ČR), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR), Oliver Okuliar (Mountfield HK/ČR), Richard Pánik (HC Lausanne/Švaj.), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/NHL), Matúš Sukeľ (HC Litvínov/ČR), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica)



Trenčín 6. mája (TASR) - Do záverečnej nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie pre majstrovstvá sveta v Rige sa nedostali obranca Michal Beňo a útočníci Maroš Jedlička a Adrián Holešinský. V kádri zostalo 25 hráčov - traja brankári, osem obrancov a štrnásť útočníkov. Vedenie národného tímu ešte počká na to, ako sa vyvinie situácia ohľadom potenciálnych príchodov brankára Jaroslava Haláka z New Yorku Rangers a obrancu Šimona Nemca z farmy New Jersey. Oznámil to v sobotu po prípravnom zápase s Rakúskom (4:3) asistent trénera SR Peter Frühauf." povedal Frühauf, ktorý sa vyjadril aj k možným príchodom Nemca a Haláka: "Stále prebieha komunikácia s oboma hráčmi aj klubmi. Zatiaľ vám nepoviem nič viac, uvidíme deň po dni. Dúfajme, že do budúceho týždňa budeme vedieť, ako to s nimi vyzerá."Situácia so zranením Martina Gernáta v dolnej časti tela vyzerá lepšie a skúsený obranca sa pravdepodobne predstaví na svojom treťom šampionáte: "Frühauf nevedel povedať, aká je šanca, že Slovákov posilní brankár Halák: