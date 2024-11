Záverečné preteky by mohli byť v Barcelone, Ezpeleta: Najlepšie miesto

Barcelona 3. novembra (TASR) - Záverečné preteky motocyklového seriálu MotoGP by sa mohli uskutočniť v Barcelone. Riadiaci orgán o tom rokuje s miestnymi úradmi. Pôvodne sa malo podujatie konať vo Valencii (15. až 17. novembra), no vedenie šampionátu ho zrušilo po ničivých záplavách, ktoré postihli túto oblasť. Počas poslednej VC sa rozhodne o víťazovi celkového poradia. Jorge Martin zo Španielska má 24-bodový náskok pred obhajcom prvenstva Talianom Francescom Bagnaiom.



Barcelona už hostí Veľkú cenu Katalánska na okruhu Circuit de Catalunya. "Preskúmali sme všetky možnosti, ktoré sme mali, je veľmi náročné zorganizovať podujatie za dva týždne, ale počas uplynulých 48 hodín sme preskúmali všetky možné alternatívy," povedal riaditeľ promotérskej spoločnosti Dorna Carlos Ezpeleta vo videu zverejnenom na webovej stránke MotoGP. "Myslíme si, že Barcelona je najlepším možným miestom vzhľadom na blízkosť Valencie. Vieme tiež, že z tohto miesta budeme môcť pomôcť aj komunite Valencie."



Ezpeleta dodal, že MotoGP oslovila miestnu vládu a čaká na potvrdenie. "Pred potvrdením podujatia chcú komunikovať a zosúladiť sa s vládou Španielska aj Valencie a my dúfame, že potvrdenie príde v najbližších 48 hodinách." Preteky rozhodnú o výsledku šampionátu, pričom súboj medzi Martinom z tímu Pramac Racing a dvojnásobným šampiónom Bagnaiaom (Ducati) sa po Talianovom nedeľňajšom víťazstve na Veľkej cene Malajzii bude odvíjať až do konca. Informovala o tom agentúra Reuters.