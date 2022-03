Záverečný biatlonový mass vyhral Bakken a získal aj malý glóbus

preteky s hromadným štartom na 15 km:

1. Sivert Guttorm Bakken 38:31,2 (0)

2. Sturla Holm Laegreid (obaja Nór) +0,5 (2)

3. Emilien Jacquelin (Fr.) +13,4 (2)

4. Erik Lesser +21,6 (2)

5. Philipp Nawrath (obaja Nem.) +31,5 (1)

6. Vetle Sjastad Christiansen (Nór.) +44,8 (0)

7. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +48,4 (3)

8. David Zobel (Nem.) +49,2 (1)



konečné poradie SP:



1. Quentin Fillon Maillet (Fr.) 984 bodov

2. Sturla Holm Laegreid (Nór.) 736

3. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 717

4. Vetle Sjastad Christiansen (Nór.) 708

5. Emilien Jacquelin (Fr.) 706

6. Tarjei Bö (Nór.) 601

7. Simon Desthieux (Fr.) 590

... 98. Michal ŠIMA (SR) 4



konečné poradie disciplíny:



1,. Sivert Guttorm Bakken (Nór.) 182 bodov

2. Quentin Fillon Maillet (Fr.) 178

3. Vetle Sjastad Christiansen 165

4. Sturla Holm Laegreid (obaja Nór.) 153

5. Emilien Jacquelin 142

6. Antonin Guigonnat (obaja Fr.) 131

Holmenkollen 20. marca (TASR) - Nórsky biatlonista Sivert Bakken triumfoval v pretekoch s hromadným štartom na záverečnom podujatí sezóny v Holmenkollene. Krajana Holma Laegreida zdolal v záverečnom šprinte a získal malý glóbus za celkový triumf v disciplíne. Na 3. mieste finišoval Francúz Émilien Jacquelin z Francúzska.V záverečnom podujatí sezóny 2021/2022 štartovala tridsiatka biatlonistov, do ktorej sa nevošiel žiadny slovenský reprezentant.Už istý víťaz veľkého krištáľového glóbusu Francúz Quentin Fillon Maillet mal šancu aj na malý glóbus, ale 36 bodov za 7. miesto mu k tomu nestačilo.Práve súboj o malý glóbus predstavoval najväčší ťahák záverečných pretekov sezóny. Bakken patril medzi 17 biatlonistov, ktorí boli v úvodnej streľbe stopercentní. Maillet musel absolvovať dve trestné kolá, čím si zásadne skomplikoval cestu za triumfom v disciplíne. V druhom kole sa na čele ustálila skupinka siedmich pretekárov, z ktorej piati boli stopercentní v druhej streľbe. Mailletove šance na malý glóbus definitívne zhasli po druhej streľbe, v ktorej spravil jednu chybu. Prvá streľba v stoji opäť zúžila počet reálnych favoritov na víťazstvo. Bakken nebol v popredí, no vďaka tretej stopercentnej streľbe sa posunul bližšie k prvenstvu.V predposlednom kole bol na čele Samuelsson, na ktorého tlačili nórski súperi Bakken a Laegreid. Bakken bol na streľbe stopercentný, zatiaľ čo Samuelsson spravil tri chyby. O víťazovi záverečných pretekov sezóny a držiteľovi malého glóbusu rozhodlo posledné bežecké kolo. Laegreid sa dotiahol na Bakkena a ich súboj vygradoval do záverečného šprintu. Úspešnejší Bakken zdolal krajan rozdielom piatich desatín sekundy.