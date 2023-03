Uzávierka výmen bez veľkých transakcií, Waddell: Abnormálna uzávierka

Najzaujímavejšie výmeny pred uzávierkou transakcií v NHL



Bo Horvat (útočník, Vancouver -> NY Islanders)



Vladimir Tarasenko (útočník, St. Louis -> NY Rangers)



Ryan O’Reilly (útočník, St. Louis -> Toronto)



Noel Acciari (útočník, St. Louis -> Toronto)



Dmitrij Orlov (obranca, Washington -> Boston)



Garnet Hathaway (obranca, Washington -> Boston)



Nino Niederreiter (útočník, Nashville -> Winnipeg)



Denis Gurianov (útočník, Dallas -> Montreal)



Jevgenij Dadonov (útočník, Montreal -> Dallas)



Ivan Barbašov (útočník, St. Louis -> Vegas)



Jack Johnson (obranca, Chicago -> Colorado)



Timo Meier (útočník, San Jose -> New Jersey)



Tanner Jeannot (útočník, Nashville -> Tampa Bay)



Jake McCabe (obranca, Chicago -> Toronto)



Sam Lafferty (útočník, Chicago -> Toronto)



Jesse Puljujärvi (útočník, Edmonton -> Carolina)



Patrick Kane (útočník, Chicago -> NY Rangers)



Marcus Johansson (útočník, Washington -> Minnesota)



Rasmus Sandin (obranca, Toronto -> Washington)



Erik Gustafsson (obranca, Washington -> Toronto)



Luke Schenn (obranca, Vancouver -> Toronto)



Mattias Ekholm (obranca, Nashville -> Edmonton)



Tyson Barrie (obranca, Edmonton -> Nashville)



Vladislav Gavrikov (obranca, Columbus -> Los Angeles)



Joonas Korpisalo (brankár, Columbus -> Los Angeles)



Lars Eller (útočník, Washington -> Colorado)



Shayne Gostisbehere (obranca, Arizona -> Carolina)



Filip Hronek (obranca, Detroit -> Vancouver)



Jakob Chychrun (obranca, Arizona -> Ottawa)



Mikael Granlund (útočník, Nashville -> Pittsburgh)



Tyler Bertuzzi (útočník, Detroit -> Boston)



Jakub Voráček (útočník, Columbus -> Arizona)



Jonathan Quick (brankár, Los Angeles -> Columbus -> Vegas)



Max Domi (útočník, Chicago -> Dallas)



Nick Bonino (útočník, San Jose -> Pittsburgh)



Jakub Vrána (útočník, Detroit -> St. Louis)



Curtis Lazar (útočník, Vancouver -> New Jersey)



Vladislav Namestnikov (útočník, Tampa Bay -> San Jose-> Winnipeg)



Dmitrij Kulikov (obranca, Anaheim -> Pittsburgh)



Brock McGinn (útočník, Pittsburgh -> Anaheim)



Nick Ritchie (útočník, Arizona -> Calgary)



Brett Ritchie (útočník, Calgary -> Arizona)



Jordan Greenway (útočník, Minnesota -> Buffalo)



John Klingberg (obranca, Anaheim -> Minnesota)



Oskar Sundqvist (útočník, Detroit -> Minnesota)

New York 4. marca (TASR) - Zámorská hokejová NHL zažila nezvyčajnú uzávierku výmien. Väčšina významných transakcií sa udiala už v uplynulých dňoch a v hodinách pred piatkovým dedlajnom (21.00 SEČ) si kluby vymenili už len niekoľko hráčov druhého sledu.vtipkoval Ron Francis, generálny manažér Vegas Golden Knights.Aj jeho prekvapilo, že kluby lovili najväčšiena prestupovom trhu už v predstihu. Ak sa chcel niekto posilniť pred play off, radšej zrealizoval výmenu skôr, než by čakal na poslednú chvíľu s nádejou, že klesne cena za hráča. Azda najviac sa posilnili NY Rangers, ktorí už 9. februára získali zo St. Louis Vladimira Tarasenka a v utorok aj ďalšieho hviezdneho útočníka Patricka Kanea z Chicaga. Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára opustil Blackhawks po dlhých 16 rokoch. Nelenili ani konkurenti, už 30. januára angažovali NY Islanders kapitána Vancouveru Bo Horvata a v pondelok New Jersey Devils získali kanoniera Tima Meiera zo San Jose. Toronto posilnilo svoj útok o Ryana O’Reillyho a Noela Acciariho zo St. Louis a vystužilo obranu o Jakea McCabea z Chicaga, Erika Gustafssona z Washingtonu a Lukea Schenna z Vancouveru.Líder súťaže Boston priviedol do svojho tímu obrancu Dmitrija Orlova, útočníkov Garneta Hathawaya (obaja doteraz Washington) a Tylera Bertuzziho (Detroit). Uplynulé výborné výsledky Ottawy prinútili generálneho manažéra Senators Pierra Doriona, aby v boji o play off posilnil mužstvo a získal jedného z najprominentnejších obrancov na trhu Jakoba Chychruna. Do Caroliny zamieril skúsený zadák Shayne Gostisbehere z Arizony a upadajúcu kariéru sa bude snažiť oživiť Fín Jesse Puljujärvi z Edmontonu. Líder Centrálnej divízie Dallas rozšíril svoj útok o centra Maxa Domiho z Chicaga a krídelníka Jevgenija Dadonova z Montrealu. Na hrane postupu sa pohybujúci Pittsburgh angažoval Mikaela Granlunda z Nashvillu a Nicka Bonina zo San Jose. Brankár Jonathan Quick po 16 rokoch odišiel z Los Angeles a cez Columbus zamieril do Vegas.V piatok pred večernou uzávierkou výmien už nebolo tak rušno. Za zmienku stojí presun Jakuba Vránu z Detroitu do St. Louis, Vladislava Namestnikova zo San Jose do Winnipegu či obrancu Johna Klingberga z Anaheimu do Minnesoty. Historicky prvú bratskú výmenu uskutočnili Calgary a Arizona. Útočník Nick Ritchie zamieril od Coyotes ku Flames výmenou za brata Bretta Ritchieho. V rámci tohto trejdu zmenili dresy aj obrancovia Troy Stretcher a Connor Mackey.prezradil o výmene bratov Ritchieovcov generálny manažérBrad Treliving.Kluby zrealizovali v piatok dokopy len 21 trejdov zahŕňajúcich 34 hráčov. Pre porovnanie, vlani uskutočnili v hodinách pred uzávierkou až 32 transakcií a vymenili dokopy 51 hráčov a rekordných 26 draftových výberov. Zato predchádzajúce dvojtýždňové obdobie bolo v profilige najrušenejšie za uplynulých 20 rokov - uskutočnilo sa 43 trejdov zahŕňajúcich 85 hráčov a 55 draftových výberov.poznamenal pre AP Brian MacLellan, generálny manažér Washingtonu Capitals.Viaceré hviezdy, u ktorých sa očakával trejd, sa výmeny nedočkali. Najproduktívnejší obranca súťaže Erik Karlsson zostal v San Jose, krídelník James van Riemsdyk dohrá sezónu vo Philadelphii. Generálny manažérChuck Fletcher priznal, že nenašiel vhodného partnera na výmenu. "Potrebujete kupca, ak chcete predávať. Za JVR mi nikto neponúkol ani len voľbu v 4. kole draftu," poznamenal.povedal GM Caroliny Don Waddell. Súčasťou výmien nebol ani jeden slovenský hokejista.