Záverečný deň trejdov v NBA bez prekvapení, Durant zostáva vo Phoenixe

New York 6. februára (TASR) - Posledný deň pred uzávierkou výmien v basketbalovej NBA už významný presun hviezdneho hráča nepriniesol. Viacero tímov cítilo príležitosť získať do svojich radov Kevina Duranta, no dvojnásobný MVP finále zostáva vo Phoenixe Suns.



Klub z Arizony pred sezónou vyhlásil útok na titul, no aktuálne okupuje priečky na hranici postupu do play off a od januára ho sužujú vnútorné konflikty. Odchod najhodnotnejšieho hráča tímu mohol byť riešením, v posledných hodinách pred uzávierkou sa ho podľa amerických médií snažila intenzívne získať Atlanta Hawks, k dohode však neprišlo. Phoenix sa aspoň zbavil pivota Jusufa Nurkiča, ktorého poslal do Charlotte, o čo sa snažil už v úvode januára, no Hornets sa vtedy zdráhali prevziať jeho drahý kontrakt. Odkedy táto informácia prenikla na povrch bosenský pivot iba sedel na lavičke, hoci bol štvrtý najlepšie platený hráč mužstva. Hornets napokon s prestupom súhlasili, no Suns museli "zaplatiť" výberom v 1. kole draftu roku 2026. Do Phoenixu sa zároveň sťahujú zo Charlotte aj Cody Martin a Vasilije Micič.



Aktívny na trhu bol aj suverénny líder Východnej konferencie a druhý najlepší tím ligy Cleveland. Z Atlanty ho posilní krídelník De'Andre Hunter. Opačným smerom idú Caris LeVert a Georges Niang. Hawks sa rozhodli k výrazným zmenám na pozícii krídla, vymenili aj Bogdana Bogdanoviča do Los Angeles Clippers a na oplátku ich posilnia Terence Mann a Bones Hyland.



Los Angeles Lakers sa pokúsili zaceliť oslabené miesto pivota po výmene Anthonyho Davisa Markom Williamsom zo Charlotte, Hornets však museli poslať opačným smerom tohoročného nádejného nováčika Daltona Knechta. Najlepší obranca ligy roku 2022 Marcus Smart po nepodarenom období opúšťa Memphis a odchádza do Washingtonu spoločne s výberom v 1. kole draftu. Nemecký rozohrávač a člen tímu úradujúcich majstrov sveta Dennis Schröder zmenil v krátkom čase destináciu trikrát a skončil napokon v Detroite.