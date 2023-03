Záverečný masák vyhral J. T. Bö, malý glóbus získal Christiansen

9. kolo SP v Holmenkollene:



preteky s hromadným štartom na 15 km:



1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 38:51,9 min (2), 2. Niklas Hartweg (Švaj.) +26,2 s (0), 3. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) +35,2 (0), 4. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +36,8 (1), 5. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +40,0 (1), 6. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +43,0 (4), 7. Tarjei Bö (Nór.) +51,2 (2), 8. Tero Seppälä (Fín.) +1:03,7 (2), 9. Sebastian Stalder (Švaj.) +1:06,1 (1), 10. Simon Eder (Rak.) +1:15,1 (0)







konečné poradie SP (21): 1. J. T. Bö 1589 b., 2. Laegreid 1098, 3. Christiansen 935, 4. Benedikt Doll (Nem.) 782, 5. Ponsiluoma 779, 6. T. Bö 684, ..., 80. Michal ŠIMA (SR) 14







konečné poradie v pretekoch s hromadným štartom (4): 1. Christiansen 270, 2. J. T. Bö 240, 3. Laegreid 208, 4. Dale 206, 5. Stalder 143, 6. Fabien Claude (Fr.) 132

Holmenkollen 19. marca (TASR) - Nórsky biatlonista Vetle Sjastad Christiansen získal malý glóbus v pretekoch Svetového pohára s hromadným štartom. Zaistil si ho tretím miestom (+35,2 s) v záverečných pretekoch tejto disciplíny na domácej trati v Holmenkollene. Z triumfu sa tešil víťaz celkového poradia Johannes Thingnes Bö, ktorý aj s dvoma chybami prišiel do cieľa v čase 38:51,9 m. Druhý skončil Švajčiar Niklas Hartweg (+26,2 s).V záverečnom podujatí sezóny 2022/23 štartovala tridsiatka biatlonistov, do ktorej sa nevošiel žiadny slovenský reprezentant. Už istý víťaz veľkého glóbusu Nór J.T. Bö mal šancu získať aj malý glóbus, ale nestačilo mu na to ani 90 bodov za prvé miesto. V tomto ročníku si tak pripísal celkové triumfy v šprinte a stíhačke.povedal J. T. Bö do kamier IBU.Práve súboj o malý glóbus tak predstavoval najväčší ťahák záverečných pretekov sezóny. Christiansen viedol pred štartom o 22 bodov pred svojím reprezentačným kolegom Johannesom Dalem. Už pred prvou streľbou sa dostala na čelo dvojica Johannes Thingnes Bö a Martin Ponsiluoma. Obaja však raz zaváhali a tak ich predbehlo 10 biatlonistov, ktorí boli v úvodnej streľbe stopercentní. V druhom kole sa na čele ustálila skupinka trinástich pretekárov. Christiansen po druhej ležke figuroval na druhej priečke, naopak Daleho šance na malý glóbus po tejto streľbe definitívne vyhasli – spravil dve chyby. Na prvú stojku prišiel ako líder J. T. Bö, neurobil žiadnu chybu a pred druhým Christiansenom mal náskok 14 sekúnd. Celkový víťaz SP síce nebol na záverečnej položke stopercentný, ale aj s jednou chybou si udržal náskok. Pripísal si tak 11. víťazstvo za sebou. Druhý skončil Švajčiar Hartweg, ktorý sa vďaka tomuto umiestneniu stal najlepším pretekárom do 25 rokov.Christiansen získal druhý malý glóbus v sezóne. Po triumfe za vytrvalostné preteky uspel aj v celkovom poradí v masse. Druhý J. T. Bö, ktorý nemohol pre covid nastúpiť vo švédskom Östersunde, na neho stratil 30 bodov.