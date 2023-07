Cyklista A. Yates vyhral 1. etapu a má žltý dres, Sagan na 148. mieste

Brit Adam Yates šliape do pedálov počas prvej etapy cyklistických pretekov Tour de France na 182 kilometrov (113 míľ) so štartom a cieľom v Bilbau v Španielsku v sobotu 1. júla 2023. Foto: TASR/AP

výsledky 1. etapy (Bilbao - Bilbao, 182 km):



1. Adam Yates (V.Brit.(SAE Team Emirates) 4:22:49 h,

2. Simon Yates (V.Brit./Jayco AlUla) +4 s,

3. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +12,

4. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ),

5. Michael Woods (Kan./Izrael-Premier Tech),

6. Victor Lafay (Fr./Cofidis),

7. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe),

8. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek),

9. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma),

10. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) všetci rovnaký čas, ...

148. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) +15:14





celkové poradie:



1. A. Yates 4:22:39 h,

2. S. Yates +8 s,

3. Pogačar +18,

4. Pinot +22,

5. Woods,

6. Lafay,

7. Hindley,

8. Skjelmose,

9. Vingegaard,

10. Gaudu všetci rovnaký čas, ...

148. SAGAN +15:24





bodovacia súťaž:



1. A. Yates 30 b,

2. S. Yates 25,

3. Pogačar 22, ...

16. SAGAN 9





súťaž vrchárov:



1. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) 5 b,

2. Pascal Eenkhoorn (Hol./Lotto Dstny) a Georg Zimmermann (Nem./Intermarché-Circus-Wanty) po 2

Bilbao 1. júla (TASR) - Britský cyklista Adam Yates triumfoval v úvodnej etape 110. ročníka Tour de France a ako prvý si obliekol žltý dres pre celkového lídra. Jazdec stajne SAE Team Emirates sa presadil v zjazde po poslednom stúpaní a trasu dlhú 182 km so štartom a cieľom v Bilbau zvládol za 4:22:49 hodiny. Druhý finišoval jeho brat a spoločník zo záverečného úniku Simon Yates (Jayco AlUla) a úspech SAE podčiarkol tretím miestom Slovinec Tadej Pogačar (+12 s). Slovák Peter Sagan o popredné umiestnenia nebojoval.Úvod tohtoročnej edície slávnych pretekoch sa odohráva v hornatom regióne Baskicko na severe Španielska. Cyklistov čakala už v prvej etape poriadna porcia takmer 3300 výškových metrov na piatich kategorizovaných stúpaniach, pričom dve boli na záverečných 30 km. Hneď po štarte prišlo k viacerým útokom a do úniku dňa sa nakoniec dostali Valentin Ferron (TotalEnergies), Jonas Gregaard (Uno-X), Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), Simon Guglielmi (Arkéa Samsic) a Lilian Calmejane (Circus-Wanty). Keďže odišla iba pätica, pelotón na čele s pretekármi Alpecinu-Deceuninck bol so situáciu spokojný a tak si únik čoskoro vypracoval náskok dve minúty. Balík ich však ďalej nepúšťal a situáciu kontroloval. Na úvodnej rýchlostnej prémii tohto ročníka zobrali najviac bodov jazdci z úniku, špurt pelotónu vyhral Mads Pedersen pred Saganom, ktorý si pripísal deväť bodov do súťaže o zelený dres.Pelotón postupne zvyšoval tempo a náskok pätice rýchlo klesal, ich pokus sa nakoniec skončil skoro, už 50 km pred cieľom. Pred tretím stúpaním na Col de Morga sa od hlavného balíka odpojili šprintéri a spolu s nimi aj Sagan. Na predposlednom kopci Cote de Vivero (2. kat., 4,2 km, 7,3%) bol prvý Neilson Powless, ktorý si pripísal päť bodov a zaistil si bodkovaný dres pre lídra vrchárskej súťaže. Na následnom zjazde prišlo k ťažkému pádu a na zemi skončili lídri EF Education Richard Carapaz a Movistaru Enric Mas. Prvý menovaný sa dotlčený posadil späť na bicykel, ale nabral veľkú stratu, druhý už ani nenasadol a Tour sa preňho skončila hneď v prvý deň.Na poslednom kopci Cote de Pike (3. kat., 2 km, 10%) sa už začalo útočiť medzi favoritmi. Najprv to skúsil Felix Grossschartner, po ňom Mathieu Burgaudeau, no za vrcholom prišlo ku kurióznej situácii, keď sa na čelo dostali bratia Simon a Adam Yatesovci, pričom prvý jazdí za Jayco AlUla a druhý v SAE Team Emirates. Tímové farby však nachvíľu odložili a ich bratská spolupráca priniesla úspech. Čoskoro mali k dobru desať sekúnd a snaha Jumba s obhajcom titulu Jonasom Vingegaardom bola márna. Yatesovci prišli na posledných 1000 metrov s náskokom 20 sekúnd a bola už len otázka, kto z nich vyhrá. V dojazde do kopca bol nakoniec silnejší Adam a okrem 22. víťazstva v kariére si prišiel aj žltý dres. Následný špurt okresaného pelotónu vyhral Pogačar a získal aj štyri bonusové sekundy. SAE Team Emirates tak dostal obhajcu Vingegaarda pod tlak hneď v úvodnej etape." povedal pre Eurosport víťaz." uviedol Simon Yates.