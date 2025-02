Zdeněk Zeman je po mozgovej príhode v stabilizovanom stave

Rím 28. februára (TASR) - Český futbalový tréner Zdeněk Zeman, ktorého vo štvrtok hospitalizovali po cievnej mozgovej príhode, je v stabilizovanom stave. Informovala o tom agentúra ANSA, ktorá sa odvoláva na zdroje z rímskej nemocnice Gemelli. Liečba 77-ročného kouča pokračuje, v najbližších dňoch by mal podstúpiť ďalšie vyšetrenia.



Nemocničné zdroje uviedli, že Zemana hospitalizovali po tom, ako sa u neho prejavili "slabosť a problémy s rečou spojené s poruchou prekrvenia mozgu u pacientov s predchádzajúcou chorobou srdca a mozgovou príhodou".



Zeman pred rokom zo zdravotných dôvodov ukončil angažmán v Pescare, kde sa krátko predtým podrobil operácii srdca. Lekári mu po nej odporučili pauzu. Hospitalizovali ho v nemocnici Gemelli, kde je v súčasnosti aj pápež František, ktorý bojuje s obojstranným zápalom pľúc.



Rodák z Prahy zamieril na Apeninský polostrov v roku 1969. V roku 1991 sa mu podarilo s Foggiou postúpiť do najvyššej talianskej súťaže Serie A. Viedol aj oba slávne rímske kluby Lazio a AS, v Taliansku má na konte vyše tisíc súťažných zápasov. Okrem futbalových metód si rešpekt vyslúžil aj bojom proti dopingu.