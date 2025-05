Zdeno Chára sa stal jedenástym Slovákom v Sieni slávy IIHF

Štokholm 25. mája (TASR) - Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa dočkal veľkej pocty. Víťaza Stanleyho pohára z roku 2011, dlhoročného reprezentanta a kapitána strieborných medailistov z MS 2012 uviedli v nedeľu do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Chára sa do nej dostal ako jedenásty slovenský hráč v histórii.



Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v Štokholme v záverečný deň 88. majstrovstiev sveta. Okrem Cháru prijali do exkluzívneho klubu aj ďalších šesť významných hokejových osobností - novými členmi Siene slávy IIHF sú aj bývalý švédsky brankár Henrik Lundqvist, dánsky center Frans Nielsen, český krídelník David Výborný, ako aj niekdajšie reprezentantky Kim Martinová-Hassonová zo Švédska a Vicky Sunoharová z Kanady. Do Siene slávy uviedli aj funkcionára Kaia Hietarintu, bývalého prezidenta Fínskej hokejovej asociácie.



Chára je jeden z najúspešnejších športovcov v slovenskej histórii. Ikonický obranca získal v sezóne 2008/2009 prestížnu Norrisovu trofej pre najlepšieho zadáka NHL. V zámorskej profilige odohral celkovo 24 sezón, počas ktorých zanechal za sebou mimoriadnu stopu. Vo februári 2022 sa stal obrancom s historicky najväčším počtom odohratých duelov v NHL - nastúpil v 1680 zápasoch základnej časti. Štrnásť sezón strávil v Bostone, pričom všetky absolvoval s kapitánskym "céčkom". V roku 2011 sa stal iba druhým Európanom a prvým Slovákom, ktorý v pozícii kapitána doviedol tím k zisku Stanleyho pohára. Bruins priviedol do finále play off aj v roku 2019, v ňom však nestačili na St. Louis. Profiligovú kariéru začal aj ukončil v drese New Yorku Islanders, pôsobil i v Ottawe a Washingtone. V základnej časti si celkovo pripísal 209 gólov, 471 asistencií (680 bodov), 2085 trestných minút a 301 plusových bodov. V 200 zápasoch play off nazbieral 18 gólov, 52 asistencií (70 bodov), 218 trestných minút a 50 plusiek. Trikrát sa dostal do prvého a štyrikrát do druhého All Star tímu NHL. Okrem Norrisovej trofeje má v zbierke aj Cenu Marka Messiera pre najlepšieho lídra. Hráčsku kariéru ukončil vo veku 45 rokov pred ročníkom 2022/2023.



Trenčiansky rodák bol s telesnou výškou 206 cm najvyšší v histórii NHL a na dĺžku svojej hokejky i čepele musel mať výnimku. K charakteristickým znakom jeho hry patrili prehľad, dôraz, ale aj mimoriadne tvrdá strela. Jeho výkon 175,1 km/h, ktorý dosiahol v Zápase hviezd NHL v roku 2012, je dodnes v profilige neprekonaný. V závere kariéry bol štvrtý najstarší hráč, ktorý kedy nastúpil v súťaži. Vo vyššom veku v nej hrali iba Gordie Howe, Chris Chelios a Jaromír Jágr. Od draftu v roku 1996 sa trikrát objavil na európskych klziskách. V úvode sezóny 2001/2002 odohral osem zápasov za Duklu Trenčín v slovenskej extralige a celú sezónu 2004/2005, keď sa NHL pre výluku nehrala, strávil vo švédskom Färjestade. Aj polročnú výluku v NHL v sezóne 2012/2013 využil na pôsobenie v Európe, keď odohral 25 zápasov za Lev Praha v KHL.



Chára sa výrazne presadil aj na medzinárodnej scéne. Slovensko reprezentoval na troch ZOH (2006, 2010 a 2014), siedmich MS a štartoval aj na dvoch Svetových pohároch (2004, 2016). Na MS vybojoval s reprezentáciou dve strieborné medaily - v roku 2000 v Petrohrade a v Helsinkách 2012, kde viedol národný tím v pozícii kapitána. "Céčko" mal na drese aj na ZOH 2010 a 2014 a MS 2001. Na MS 2012 ho vyhlásili za najlepšieho obrancu šampionátu. Na Svetovom pohári 2016 skončil druhý s Tímom Európy.



Do Siene slávy IIHF sa dostal ako jedenásty Slovák po Jozefovi Golonkovi (1998), Vladimírovi Dzurillovi (1998), Jánovi Staršiemu (1999), Petrovi Šťastnému (2000), Ladislavovi Horskému (2004), Ladislavovi Trojákovi (2011), Petrovi Bondrovi (2016), Miroslavovi Šatanovi a Žigmundovi Pálffym (2019) a Igorovi Libovi (2024).