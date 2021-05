Zdravotníci v Tokiu žiadajú zrušenie olympiády

Tokio 18. mája (TASR) – Zväz lekárov v dejisku OH 2020 Tokiu sa vyslovil za zrušenie podujatia. Približne 6000 zdravotníkov adresovalo japonskému premiérovi Jošihidemu Sugovi list.



Lekári ho požiadali, aby presvedčil Medzinárodný olympijský výbor (MOV), že usporiadanie hier je v tejto chvíli náročné a olympiáda by mala byť zrušená. Nemocnice v hlavnom meste krajiny sú na hranici kapacity.



"Podľa nás je správne podujatie, ktoré by zvýšilo počet infikovaných a mŕtvych, zrušiť," citovala agentúra dpa z listu, ktorý dostali tiež ministerka zodpovedná za olympiádu Tamajo Murakawová, guvernérka Tokia Juriko Koikeová a šéfka organizačného výboru Seiko Hašimotová.



Japonsko aktuálne bojuje so štvrtou vlnou pandémie a vláda opakovane predĺžila núdzový stav v Tokiu a ďalších oblastiach. Japonci sa tiež sťažujú na extrémne pomalé napredovanie očkovania. Od konca februára dostalo obe dávky vakcíny približne jedno percento zo 125 miliónov obyvateľov krajiny.