Zdravotný stav Awoniyiho sa vyvíja dobre, Nuno: Vyzerá to pozitívne

Nottingham 16. mája (TASR) - Zdravotný stav nigérijského futbalistu Taiwa Awoniyiho z Nottinghamu Forest sa zatiaľ vyvíja pozitívnym smerom. Po hráčovom prebudení z umelého spánku to oznámil tréner tímu Nuno Espirito Santo.



Dvadsaťsedemročného útočníka uviedli do umelého spánku po núdzovej operácii, ktorú vykonali z dôvodu vážneho zranenia brucha. Awoniyi mal utrpieť trhlinu čreva po tom, ako narazil do konštrukcie bránky počas nedeľného zápasu Premier League proti Leicesteru City (2:2). Z umelého spánku ho prebudili v stredu večer, odvtedy už komunikoval so svojou rodinou. „Podstúpil operáciu, ktorá, chvalabohu, dopadla dobre. Momentálne je na pozorovaní, ale zotavuje sa. Stále musíme počkať, kým nám lekári povolia návštevy. Máme obavy, ale vyzerá to pozitívne. Podľa informácií, ktoré sme dostali, musí zostať na pozorovaní aspoň päť dní, aby všetko dobre dopadlo. Pokúsim sa ho navštíviť čo najskôr. Je v dobrých rukách, je tam jeho rodina, a to je to, čo naozaj potrebuje,“ uviedol Nuno podľa DPA.



Portugalský kouč verí, že Awoniyi sa bude môcť prísť pozrieť na záverečný zápas sezóny proti FC Chelsea, ktorý je na programe v nedeľu 25. mája. „Dúfam, že sa k nám budúci týždeň pridá a bude tu, pretože je to úžasný chalan. Táto sezóna bola preňho veľmi ťažká a mrzí ho to,“ dodal Nuno. K nehode došlo pri pokuse o strelenie gólu v záverečných minútach stretnutia. Awoniyiho krátko ošetrovali a potom pokračoval v hre. Rozsah jeho zranenia odhalil zdravotnícky personál klubu v pondelok.