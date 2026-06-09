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Zdravotný stav Neymara sa zlepšuje, zotavuje sa zo zranenia lýtka
Tridsaťštyriročný útočník Santosu mal počas sezóny problémy so zraneniami a neabsolvoval posledný prípravný zápas Brazílie.
Autor TASR
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Morristown 8. júna (TASR) - Zdravotný stav brazílskeho futbalového reprezentanta Neymara sa pred blížiacimi sa MS v USA, Mexiku a Kanade zlepšuje. Najlepší strelec v histórii „kanárikov" sa zotavuje zo zranenia lýtka. Pondelňajšie vyšetrenie magnetickou rezonanciou potvrdilo, že v jeho liečbe nastal progres. Informovala o tom agentúra AFP.
Tridsaťštyriročný útočník Santosu mal počas sezóny problémy so zraneniami a neabsolvoval posledný prípravný zápas Brazílie, v ktorom päťnásobní majstri sveta zvíťazili v Clevelande nad Egyptom 2:1. Brazílčania odštartujú súboje na šampionáte 14. júna duelom proti Maroku, v základnej C-skupine sa stretnú ešte s Haiti a Škótskom.
Tridsaťštyriročný útočník Santosu mal počas sezóny problémy so zraneniami a neabsolvoval posledný prípravný zápas Brazílie, v ktorom päťnásobní majstri sveta zvíťazili v Clevelande nad Egyptom 2:1. Brazílčania odštartujú súboje na šampionáte 14. júna duelom proti Maroku, v základnej C-skupine sa stretnú ešte s Haiti a Škótskom.