Zdravotný stav van der Sara je stabilizovaný, no naďalej znepokojujúci

Amsterdam 8. júla (TASR) - Zdravotný stav bývalého futbalového brankára Edwina van der Sara je naďalej stabilizovaný, no stále znepokojujúci po tom, čo v piatok utrpel krvácanie do mozgu. Päťdesiatdvaročného Holanďana hospitalizovali v nemocnici v Splite na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS).



Van der Sar bol podľa informácií holandskej verejnoprávnej televízie NOS na dovolenke v Chorvátsku, keď sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav. Do nemocnice ho previezli vrtuľníkom. "Edwin zatiaľ zostáva na JIS-ke. Jeho stav je stabilizovaný, ale znepokojujúci. Ajax zdieľa túto informáciu v mene Edwinovej manželky Annemarie. Jeho rodina je spolu s naším klubom vďačná a hlboko dojatá mnohými správami vyjadrujúcimi podporu," uvádza vo vyhlásení Ajax Amsterdam, v ktorom do mája tohto roka zastával van der Sar funkciu generálneho riaditeľa.



Van der Sar pôsobil po konci aktívnej hráčskej kariéry práve v štruktúrach najúspešnejšieho holandského klubu, od roku 2012 bol člen predstavenstva a riaditeľ marketingu. Funkcie generálneho riaditeľa sa ujal v roku 2016. "Po takmer 11 rokoch v predstavenstve som vyčerpaný. Nie je to dobrý pocit, keď musím urobiť bezprostredné rozhodnutie o budúcnosti tohto úžasného klubu. Rozhodol som sa teraz skončiť," uviedol vo vyhlásení v máji tohto roka.



Počas kariéry pôsobil okrem Ajaxu aj v Juventuse a v rokoch 2005 až 2011 obliekal dres Manchestru United. S "červenými diablami" získal štyri tituly v anglickej Premier League a druhýkrát v kariére zodvihol nad hlavu "ušatú" trofej za víťazstvo v Lige majstrov (2007/2008). Prvý triumf v najprestížnejšej klubovej súťaži slávil v sezóne 1994/95 s Ajaxom. Za národný tím odohral 130 duelov, viackrát obliekol dres "Oranjes" iba Wesley Sneijder (134).