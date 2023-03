Združenári Nórska vyhrali súťaž družstiev na MS,Riiber s tretím zlatom

MS v Planici - súťaž družstiev (veľký mostík, 4x5 km):



1. Nórsko (Espen Andersen, Jens Luraas Oftebro, Jörgen Graabak, Jarl Magnus Riiber) 47:20,4 min, 2. Nemecko (Eric Frentzel, Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek, Julian Schmid) +9,0 s, 3. Rakúsko (Martin Fritz, Lukas Greiderer, Stefan Rettenegger, Johannes Lamparter) +9,3, 4. Francúzsko +44,6, 5. Fínsko +1:15,1, 6. Japonsko +1:15,7, 7. Taliansko +2:06,7, 8. USA +2:23,0, 9. Česko +2:23,6, 10. Slovinsko +2:43,2

Planica 1. marca (TASR) - Nórski reprezentanti v severskej kombinácii Espen Andersen, Jens Luraas Oftebro, Jörgen Graabak a Jarl Magnus Riiber si vybojovali zlato v súťaži družstiev na majstrovstvách sveta v Planici. V stredajších pretekoch triumfovali časom 47:20,4 minúty a druhé Nemecko zdolali o deväť sekúnd. Bronz získali reprezentanti Rakúska (+9,3 s).Nóri sa usadili na čele už po úvodnej časti. Po skokoch na mostíku HS-138, na ktorom vytvoril Riiber rekord výkonom 139 m, viedli o 19,9 bodu pred Rakúšanmi, čo znamenalo dvadsaťsekundový náskok pred bežeckou časťou na 4x5 km. Tretí boli Nemci so stratou 23 sekúnd a štvrtí Francúzi mali manko 40 s.Na prvý bežecký úsek vyrazil za Nórsko Andersen a za Nemcov Eric Frenzel, ktorý zmazal manko a odovzdal ako prvý o šesť desatín pred súperom. Rakúšania strácali 28 sekúnd a Francúzi zostali na manku 40 s. Na druhom úseku bojovali o čelo bok po boku Vinzenz Geiger a Oftebro. V treťom kole sa k nim priblížili prenasledovatelia, no potom dvojica na čele opäť pridala. Na druhej výmene bol prvý Oftebro s minimálnym náskokom pred Geigerom. Rozdiel na prvých dvoch miestach nevznikol ani na treťom úseku, na ktorom si to "rozdali" Graabak s Johannesom Rydzekom a rozhodnúť tak musel až súboj "finišmanov" Riibera s Julianom Schmidom. Na treťom mieste boli už Francúzi o dve sekundy pred Rakúšanmi.Riiber so Schmidom však od začiatku taktizovali a dvojica za nimi sa rýchlo dotiahla. Boj o zlato tak bol znova otvorený. V poslednom kole v ňom zostali Riiber, Schmid i Rakúšan Johannes Lamparter. Ako prvý nastúpil Nemec, no najviac síl mal nakoniec dvadsaťpäťročný Nór, ktorý získal v Planici už tretie zlato po individuálnej súťaži na strednom mostíku a súťaži miešaných družstiev.V záverečnom stúpaní prišlo k súboju na hrane medzi prvým Riiberom a Schmidom a Nemci v cieli podali protest, no neuspeli.povedal pred rozhodnutím jury Riiber. Tá nakoniec potvrdila výsledky.