Zegras a Minťukov budú Anaheimu chýbať minimálne 6 týždňov

New York 12. januára (TASR) - Hokejový klub NHL Anaheim Ducks sa na dlhšie obdobie musí zaobísť bez útočníka Trevora Zegrasa a obrancu Pavla Minťukova. Zegras si zlomil členok a mimo hry bude šesť až osem týždňov, Minťukov si vykĺbil rameno a chýbať bude šesť týždňov. Obaja sa zranili v utorňajšom zápase proti Nashvillu Predators.



Dvadsaťdvaročný Zegras sa nešťastne zranil v súboji s Juusom Pärssinenom v prvej tretine v Nashville, kde Ducks vyhrali 5:3. Americký krídelník hral len ôsmy zápas po tom, ako vynechal 20 duelov pre zranenie dolnej časti tela. V minulej sezóne bol najproduktívnejším hráčom Ducks so 65 bodmi (23+42), v tomto ročníku nazbieral 7 bodov (4+3) v 20 vystúpeniach.



Dvadsaťročný nováčik v profilige Minťukov sa zranil po tvrdom náraze Michaela McCarrona tri minúty pred koncom tretej tretiny. Vo svojej prvej sezóne v NHL odohral ruský obranca 40 zápasov s bilanciou 2+17. “Káčeri” si ho vybrali v drafte 2022 z 10. miesta. “K hokeju patria aj zranenia. Každý si tým prešiel. Musíme sa s tým vyrovnať, je to súčasť hry,” povedal pre nhl.com po štvrtkovom zápase na ľade Caroliny (3:6) tréner Anaheimu Greg Cronin.



Ducks sú s bilanciou 14-26-1 na siedmom mieste v Pacifickej divízii. V systéme “káčerov” je aj slovenský útočník Pavol Regenda, ktorý v NHL v tejto sezóne šancu ešte nedostal a hrá na farme v AHL. Po dlhom zranení sa Regenda, ktorý od 29. novembra vynechal 13 zápasov, vrátil na ľad a v stredu sa už objavil v zostave San Diego Gulls.